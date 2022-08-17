Педагоги приняли решение начать забастовку 19 сентября

Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) единогласно решил провести 19 сентября бессрочную забастовку. Профсоюз выдвигает два основных требования — соблюдение принципов оплаты труда педагогов, ранее обещанных и определенных в правительственных документах, а также сбалансированную трудовую нагрузку быстрей, чем в шестилетний срок.

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Как говорится в официальном сообщении LIZDA, после обсуждений проблем в Совете с участием министра образования и науки Анитой Муйжниеце появилась некоторая надежда на возможность компромиссов, однако глава профсоюза Инга Ванага подчеркнула: печальный опыт свидетельствует о том, что педагоги не готовы доверять устным обещаниям, поэтому предотвратить забастовку учителей и преподавателей могут только реальные решения правительства.

На основании информации о проведенных за последние три года мероприятиях по обеспечению педагогов достойной зарплатой и сбалансированной нагрузкой, а также о неудачных результатах пикета, организованного LIZDA 16 июня 2022 года, а также учитывая другие решения и постановления профсоюза, Совет LIZDA принял 17 августа решение об организации и проведении забастовки работников сферы образования и науки.

Профсоюз требует выполнения части 3-й статьи 53 Закона об образовании, которая предусматривает, что месячный оклад педагога за одну ставку не может быть ниже месячного оклада, указанного в тарифном плане для педагогов, утверждаемом Кабинетом Министров в соответствующий период.

График оплаты труда учителей должен быть разработан в соответствии с принципами повышения заработной платы учителей и плановыми показателями деятельности, установленными в Основных направлениях развития образования на 2021 — 2027 годы, и должен быть утвержден правительством на следующую пятилетку с 1 сентября 2023 года. Кроме того, профсоюз требует сбалансированная нагрузка всех педагогов с 2023 года.

Забастовочный комитет возглавила Инга Ванага, которая также будет представлять интересы членов профсоюза в переговорах о забастовке с руководством отрасли и госчиновниками.

С 24 августа по 7 сентября требования LIZDA будут обсуждаться в комиссии при участии Министерства образования и науки. В случае неудовлетворительного результата Совет принял решение организовать с 19 сентября бессрочную забастовку.

Форма забастовки — приостановка выполнения прямых обязанностей работниками сферы образования и науки до выполнения требований забастовки LIZDA. Таким образом профсоюз собирается привлечь внимание ответственных государственных лиц и общественности к критической ситуации в отрасли. Учителя всех классов во всех регионах Латвии начнут забастовку одновременно. Место забастовки может быть выбрано на усмотрение бастующих.