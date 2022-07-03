Педиатр: в Латвии увеличивается число случаев заражения вирусом Коксаки

В настоящее время, как и каждое лето, когда энтеровирусы в целом распространяются быстрее, в Латвии заметно повысилось число случаев заражения вирусом Коксаки, сообщила педиатр Детской клинической университетской больницы, инфекционист Гунта Лайзане.

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Врач поясняет, что вирус Коксаки — это инфекционное заболевание, характерное для детей. То, что она чаще встречается в детском возрасте, определяется особенностями иммунной системы, а также тем, что дети обычно находятся в более тесном контакте, поэтому легко передают возбудителей друг другу.

Вирус относится к энтеровирусам, эта группа вирусов имеет различные подгруппы, естественной средой обитания энтеровирусов является кишечный тракт человека.

Лайзане отметила, что вирус Коксаки передается не только напрямую от человека к человеку при разговоре, кашле и чихании, но и при использовании или прикосновении к предметам обихода инфицированного человека и последующем поднесении немытых рук к носу или рту. Вирус Коксаки также распространяется через зараженную питьевую воду и пищевые продукты, и им можно заразиться при плавании или брызгах в загрязненной воде.

Типичными признаками вируса Коксаки являются кожные высыпания, которые вскорости часто превращаются в небольшие водянистые волдыри. Лайзане пояснила, что в основном эти высыпания появляются на руках и ногах, но могут быть и на других частях тела. Такие же проявления вируса Коксаки могут быть и на слизистых оболочках, чаще всего во рту.

Вирусную инфекцию Коксаки иногда путают с ветряной оспой, поскольку оба этих инфекционных заболевания имеют схожие проявления. Типичная ветряная сыпь обнаруживается на волосистой части головы, на лице, по всему телу, на руках и ногах, но может появиться и во рту, также на слизистой оболочке глазного яблока, заднего прохода, влагалища и в ушах. Различить эти инфекционные заболевания может врач.

Лайзане признала, что в редких случаях заразиться вирусом Коксаки может и взрослый человек, при этом наиболее характерными симптомами являются боль в горле, стоматит.

В целом заболевание протекает в достаточно легкой форме, но родители должны обратиться к семейному врачу и лечить ребенка дома. В начале заболевания, вызванного вирусом, у ребенка может быть повышенная температура тела, боль в горле, насморк.

Лайзане отметила, что важно помочь ребенку облегчить симптомы заболевания с помощью симптоматических препаратов. Если температура очень высокая, можно дать жаропонижающее. Если ребенок расцарапает волдыри, в ранки могут попасть возбудители различных других инфекционных заболеваний и тогда восстановительный период может затянуться.

Пока у ребенка наблюдаются симптомы заболевания, его следует изолировать, так как он может быть заразен от одной до трех недель. В случае, если рекомендованная семейным врачом симптоматическая терапия не помогает, а температура не снижается после применения жаропонижающих средств в соответствующей дозе, Лайзане рекомендует вызывать срочную медицинскую помощь. За помощью следует обращаться и в тех случаях, когда ребенок не принимает лекарства из-за болезненности во рту, у него начинается обезвоживание, появляются судороги.