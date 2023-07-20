Peldēt droši: спасательные круги и надувные матрасы в открытых водоемах нужно вообще запретить

За выходные было несколько случаев, когда отдыхающих со спасательными кругами и надувными матрасами унесло в море далеко за буйки. Спасатели Рижской полиции самоуправления напоминают, что надувной круг создает ложное ощущение безопасности, а организация "Peldēt droši" предлагает вообще запретить их в открытых водоемах, пишет портал LSM.

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"Мы никогда не рекомендуем их. Это ложная безопасность на воде", — заявила основатель организации Зане Гемзе.

"Для родителей это не отдых. Необходимо постоянное внимание к ребенку. На матрасе тем более. Мы рекомендуем, если дети купаются, родителям находиться в воде, а ребенку — между родителем и береговой линией. Это та безопасная зона, где ребенок может наслаждаться водными удовольствиями", — добавила она.

В ветреную погоду у спасателей бывает не менее пяти-шести вызовов в день, когда кого-то уносит в море. Бывает, что взрослые, видя уносимый в море надувной матрас, бросаются плыть за ним и переоценивают свои возможности.

В воскресенье в Вакарбулли в море унесло девятилетнего мальчика на надувном матрасе. Спасатели отреагировали мгновенно, и ребенка удалось спасти. Подробнее читайте — здесь.

В тот же день через несколько часов похожий случай произошел в Вецаки, где двое молодых мужчин на надувной игрушке не могли собственными силами добраться до берега. Оба этих случая могли кончиться трагедией.

Буйки находятся в 100-120 метрах от берега, и, судя по видео с места происшествия, ребенок находился уже в 200-300 метрах от берега, где глубина составляет 4,5-6 метров, сообщил представитель Департамента безопасности на воде Рижской полиции самоуправления Янис Скримс.

"В толковании закона о защите прав детей ребенок мог быть один. Но если посмотреть с точки зрения человечности, вода — это очень большая угроза. Родители должны присматривать за своими детьми, и за чужими тоже. Если мы видим опасность, мы зовем на помощь. На воде нет чужих детей", — сказал Стримс.

Опасной является и разница температур — на пляже может быть +30 градусов, а температура воды +12.

По наблюдениям ЛТВ, в среду в Вецаки ветер дул с моря, были большие волны, флаги у спасательной станции предупреждали, что купаться опасно, но люди все равно шли в воду.