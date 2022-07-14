Пенсии будут проиндексированы уже в августе, прибавку выплатят до выборов — в сентябре
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В четверг, 14 июля, Сейм в окончательном чтении единогласно внес поправки в Закон "О государственных пенсиях", предусматривающие, что пенсии будут проиндексированы уже в августе, а не в сентябре, как это предусматривалось ранее.

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У кого подрастут пенсии?

Планируется, что пенсии будут проиндексированы в размере 15%. То есть, на 15% будут повышена часть пенсии по возрасту, подлежащая индексации. Согласно закону, индексируется та часть государственной пенсии, которая не превышает 50% от размера средней зарплаты по стране, с которой делались социальные взносы, в предыдущем календарном году.

Закон предусматривает, что будут пенсии инвалидов 1-й группы и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС будут проиндексированы в полном объеме.

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, в марте 2022 в Латвии было 543 000 получателя пенсии, из них 434 000 — получатели пенсии по возрасту.

Представители оппозиции критиковали коалицию за то, что индексацию не компенсирует реальный рост инфляции. В июне годовая инфляция уже составляла 16,9%.

Предвыборная щедрость

Еще в мае Кабинет министров принял решение индексировать в этом году пенсии на месяц раньше — 1 сентября, а не 1 октября, как это происходит обычно. Решение аргументировалось ростом цен на энергоресурсы, продукты питания, в целом рекордной инфляцией. Одновременно очевидно и то, что политиков подгоняло приближение парламентских выборов, которые состоятся 1 октября.

Поэтому уже в парламенте глава комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Скриде (Attīstībai/Par!) выступил с инициативой проиндексировать пенсии уже в августе, а не в сентябре. Ведь если перерасчет производится за август, то повышенные пенсии пожилые люди получат в сентябре — то есть, еще перед выборами.

Эта инициатива вызвала раздражение премьерского "Нового Единства", приостановившего рассмотрение законопроекта в окончательном чтении. "Новое Единство" посчитало, что индексация пенсий должна рассматриваться в рамках общего пакета оказания социальной помощи населению в условиях роста цен на энергоресурсы. Очевидно и то, что более ранняя индексация (плюс один месяц) приведет к большему росту расходов государства на выплату пенсий.

Однако в условиях предвыборной кампании было решено все же индексировать уже августовские пенсии.

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