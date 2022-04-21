Пенсии в этом году планируется индексировать 1 сентября

Чтобы компенсировать растущую инфляцию и рост цен на энергоносители, индексацию пенсий в этом году планируется провести быстрее — 1 сентября, сообщил советник министра благосостояния по вопросам коммуникации Оскар Приеде.

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Как уже сообщалось, правящая коалиция во вторник концептуально согласилась поддержать намерение Министерства благосостояния провести индексацию пенсий в этом году быстрее. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, это станет частью обещанной целевой поддержки полумиллиону латвийцев, которые "действительно нуждаются" в поддержке в условиях быстрой инфляции.

Индексация пенсий происходит ежегодно 1 октября.

Министр благосостояния Гатис Эглитис заявил в четверг в программе Латвийского радио Krustpunkts, что для индексации пенсий 563 тыс. ее получателей из бюджета потребуется 26 млн евро.

Он указал, что коэффициент индексации может составить 10%. Кроме того, если сейчас индексируемая часть пенсии составляет 470 евро, то в будущем она может приблизиться к 500 евро.

Министр заявил, что партия "Для развития/За!" предлагала провести индексацию пенсий уже 1 июля, чтобы компенсировать пожилым людям и другим получателям пенсий возросшие повседневные расходы на товары и услуги, но предложение не было поддержано, а теперь удалось достигнуть общего соглашения.

В свою очередь, комментируя предложение депутата Андрея Клементьева об индексации пенсий дважды в год, если средний уровень потребительских цен за соответствующий период увеличится не менее чем на 5%, Эглитис указал, что это не даст желаемого эффекта. По его мнению, необходимо оценивать рост инфляции в предыдущие месяцы, ведь суть индексации в том, чтобы компенсировать инфляцию.

Министр сообщил, что Центральное статистическое управление сообщит среднегодовой показатель месячной инфляции 3 августа.

Он также подчеркнул, что Минблаг предлагает выплачивать пособие в размере 200 евро один раз в год тем, чья пенсия ниже порога дохода малообеспеченных лиц, который в настоящее время составляет 436 евро. Коалиция еще не достигла согласия по этому предложению.