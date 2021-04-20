Пенсионерам в Даугавпилсе вернули бесплатный проезд

С 7 апреля пенсионеры в Даугавпилсе снова могут ездить на общественном транспорте бесплатно, так как эта льгота была отменена лишь на период чрезвычайной ситуации. Ограничения ввели, чтобы сократить пассажиропоток. Поставленной цели достигли, но в компании Daugavpils satiksme считают, что возвращать бесплатный проезд преждевременно, сообщает Rus.Lsm.lv.

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На время чрезвычайной ситуации городская дума Даугавпилса решила, что пенсионеры смогут ездить в общественном транспорте за полцены — 25 центов, а не бесплатно, как было раньше. Заместитель председателя городской думы Даугавпилса Янис Лачплесис (Латгальская партия) объясняет, что изначально были определены сроки по ограничению на бесплатный проезд — это отмена чрезвычайной ситуации в стране.

"Если учитывать, что сегодня в Даугавпилсе кумулятивный уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения — не выше, чем в среднем по республике… Сегодня как раз этот уровень, как средний по республике. И я думаю, что мы можем разрешить нашим сениорам пользоваться общественным транспортом без ограничений, а если будут изменения в ситуации по заболеваемости, то будем реагировать",-пояснил он.