Пенсионерка потеряла на остановке 350 евро. Случайная незнакомка нашла деньги и вернула владелице

"Мне кажется, что у меня уже вырастают крылья", — смеется Гундега Миллере, получая десятки лестных отзывов за свое доброе дело. 13 января на автобусной остановке в Огре она нашла конверт, в котором было 350 евро. Женщина выложила фото конверта в Facebook и другие соцсети, и уже на следующее утро владелица утраченных денег нашлась!

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Фотографией потерянного конверта поделились 22 тысячи пользователей Facebook, а Гундега получила почти 200 комментариев, в которых люди желали женщине добра и советовали, куда еще можно обратиться и что еще можно сделать, чтобы найти хозяина потерянных денег.

Гундега написала в своем посте, что в конверте были деньги, на которые можно жить и питаться целый месяц. Вероятно, поэтому пост привлек внимание многих людей. Женщина боялась, что конверт потерял пенсионер, который посреди зимы мог остаться без средств к существованию.

Гундега Миллере работает в Государственной земельной службе. Утром 13 января женщина ждала на остановке коллегу, с которой договорилась поехать на работу. "Сначала показалось, что простая бумажка валяется, — рассказала Гундега. — Наверное, Бог велел поднять — внутри 350 евро и на конверте написано: пенсия. Думаю — кошмар! У человека может случиться инфаркт после потери такой ​​суммы!"

По словам женщины, после поста в соцсетях начался настоящий "пожар". "Не ожидала, что будет такой отклик, — призналась Гундега. — Надеялась, что кто-нибудь сделает репост и хозяин денег найдется, но такого отклика и поддержки не ждала! Столько добрых слов получила! Хотя что в этом такого? Я совершенно не чувствую, что сделала нечто такое, чего не сделал бы ни один другой человек. Верю, что большинство поступили бы точно так же".

Благодаря честному поступку Гундеги и соцсетям счастливая владелица денег нашлась. Ей оказалась пенсионерка Санита Лутце. "У меня свои ангелы-хранители, а теперь и Гундега", — сказала она.

Санита работает в торговом доме Kurši. В потерянном конверте была ее пенсия по инвалидности. "Я знала, что этот конверт у меня в сумке, я пришла домой — нет, я обыскала весь дом — нет! Открыла утром Facebook — смотрю, мой конверт на картинке!" — рассказала женщина.

"В общем, уже второй раз в жизни со мной происходит такая мистическая история, — поделилась Санита. — Десять лет назад я потеряла свое золотое кольцо, и тоже 13 числа — через несколько дней мне это кольцо вернули! И вот опять — 13 января хороший человек находит потерянный конверт! Спасибо за то, что есть такие хорошие люди, как Гундега. Снимаю перед ней шляпу!"