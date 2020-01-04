Пенсионеры призовут снизить НДС на лекарства и разрешить досрочный выход на пенсию людям, воспитавшим ребенка

В ходе дальнейших дискуссий с Министерством здравоохранения и Министерством благосостояния Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) призовет пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) на лекарства и разрешить досрочный выход на пенсию людям, воспитавшим ребенка, сообщила агентству LETA председатель ЛФП Айя Барча.

По ее словам, в этом месяце ЛФП планирует встретиться с представителями Министерства благосостояния для обсуждения порядка индексации пенсий и критериев досрочного выхода на пенсию. В будущем федерация планирует также обсудить с министерствами цены на медикаменты и НДС на лекарства.

Необходимость этой дискуссии Барча поясняла тем, что в Латвии самый высокий НДС на лекарства среди стран Балтии, который составляет 12%. Тогда как в Эстонии НДС на лекарства составляет 9%, а в Литве - 5%. Она также указала на факт, что конечные цены некоторых медикаментов в Латвии выше, чем в других странах Балтии. По словам Барчи, эта проблема особенно актуальна для получателей минимальных пенсий.

В своем дальнейшем диалоге с Министерством благосостояния ЛФП также поднимет вопрос досрочного выхода на пенсию людей, вырастивших ребенка. Барча указала на то, что это окажет существенную поддержку родителям и может положительно повлиять на демографические показатели. Обсуждение данного предложения только предстоит, однако Барча заявила, что, если оно будет поддержано, вырастившие ребенка люди смогут выходить на пенсию на пять лет раньше срока.

Также в ходе переговоров с Министерством здравоохранения и Министерством благосостояния планируется обсудить размер пенсии, выплачиваемой досрочно вышедшим на пенсию людям до достижения ими пенсионного возраста. ЛФП будет добиваться повышения этого размера с 50% до 70% от полного размера пенсии.

Барча также напомнила о недавно актуализированном предложении ЛФП, подразумевающем возобновление индексации пенсий два раза в год с 2021 года. По словам председателя ЛФП, при индексации пенсий один раз в год невозможно существенное увеличение маленьких пенсий.