Пенсионеры призывают власти выплатить пособие в 200 евро пожилым людям

Латвийская федерация пенсионеров в своем письме к чиновникам выразила обеспокоенность "незавидной и острой ситуацией с государственной пенсией по возрасту и инвалидности, а также условиями жизни получателей государственного пособия социального обеспечения" в то время, когда растут цены на продукты питания и на продукты и услуги первой необходимости.

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Письмо адресовано президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, спикеру Сейма Инаре Мурниеце и всем парламентариям. По мнению федерации, госчиновникам в срочном порядке необходимо принять решения по улучшению условий жизни для сениоров и людей с ограниченными возможностями во время чрезвычайной ситуации.

Организация предлагает выплатить одноразовое пособие суммой не менее 200 евро из средств на непредвиденные случаи.

При этом, по мнению федерации, вопрос о назначении с 1 января 2023 года базовых пенсий из государственного основного бюджета каждому получателю пенсии следует рассмотреть в срочном порядке, своевременно разработав необходимые нормативные акты.

Как указано в письме, "многие сообщают, что ежемесячные балансирующие платежи за электричество удвоились", к тому же растут расходы на коммунальные услуги и транспорт.

"Существующие компенсационные механизмы не способны покрыть стремительное ухудшение уровня жизни", — заявили в организации.

Федерация также указала, что в прошлом году муниципальные социальные службы были вынуждены отказать в жилищном пособии тем получателям пенсии, которые в месяц получают 255 евро в качестве пенсии. В связи с этим организация подчеркнула, что "из-за необдуманных и невзвешенных решений в людях растут разочарование, дополнительное напряжение и стресс".

Хотя этот аспект на данный момент меняется, в организации отметили, что старым и больным жителям придется снова обращаться в социальные службы для предоставления требуемых документов и справок, повторно платить за заказ справки, а также тратить деньги на дорогу.

Ранее сообщалось, ноября 2021 года и до конца марта 2022 года вакцинированным жителям старше 60 лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 20 евро.