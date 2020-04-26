Пенсионеры: расписание на остановках — неправильное, а интернет есть не у всех

Актуальное расписание маршрутов Rīgas satiksme сейчас есть только в интернете. На остановках осталось то расписание, которое было до кризиса — предприятие считает, что менять его нецелесообразно, ведь все может измениться в любой момент. Порталу Delfi жалуются пенсионеры, которым приходится подолгу ждать нужного автобуса — ведь они привыкли смотреть расписание на остановке, а не на сайте.

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Пенсионерка Татьяна собиралась вернуться домой с Яунциемского кладбища на 11-м автобусе, который ходит довольно редко. В нужное время автобус не пришел. Татьяна позвонила по информационному номеру Rīgas satiksme, где ей сказали, что информацию об актуальном расписании нужно смотреть на сайте. И информация о том, что расписание на остановках недействительно, тоже есть только на сайте.

"Я попросила сына позвонить им и выяснить: это я сошла с ума и ничего не понимаю, или все-таки они. Сын позвонил и поинтересовался. Спустя несколько дней операторы добросовестно отзвонили сыну и бодро отрапортовали, что это именно они. Мол, мир так быстро меняется, ввиду коронавируса, что менять расписание на остановках нецелесообразно", — рассказала Татьяна.

Сын показал ей, как смотреть расписание с телефона. Но спустя неделю выяснилось, что на сайте нужно смотреть не только расписание, но и актуальные новости — например, о том, что нужный автобус по выходным больше не ходит до конечной, и ждать его на кольце бессмысленно.

Представитель Rīgas satiksme объяснил порталу Delfi, почему было принято решение ограничиться размещением на остановках объявления о том, что расписание может быть изменено, и актуальную информацию нужно смотреть на сайте.

"При чрезвычайной ситуации практически невозможно прогнозировать объем ограничительных мер и дальнейший ход ситуации. Rīgas satiksme проводит регулярный мониторинг пассажиропотока, оценивая возможность внести изменения в расписания и оперативно организовать дополнительные рейсы в наиболее загруженные часы, чтобы салон был менее забит. Из-за этих изменений может возникнуть ситуация, когда размещенное на остановке расписание более неактуально. С учетом большого количества остановок, изменение табличек с расписанием получится ресурсозатратным и потенциально нерациональным, потому что будут вноситься новые изменения", — считает Закис.

Он напомнил, что актуальное расписание автобусов можно также уточнить по телефону 20361862.

Что же касается 11-го автобуса, то он по рабочим дням ездит по расписанию выходного дня, и пенсионеры, у которых нет интернета, могут ориентироваться на этот принцип, указал Закис.