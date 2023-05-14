Пенсия Левитса после окончания полномочий может составить около 6700 евро

Ежемесячная пенсия Эгила Левитса после окончания полномочий президента Латвии может составить около 6700 евро.

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Закон об обеспечении деятельности президента предусматривает, что после ухода с должности бывший президент получает от государства ежемесячную пенсию в размере 85% от месячной зарплаты. В настоящее время ежемесячная брутто-зарплата президента составляет 7962 евро. В соответствии с законодательством зарплата президента привязана к средней оплате труда в стране, поэтому постепенно увеличивается.

После ухода с должности Левитс также получит от государства автомобиль, ему будет предоставлен секретарь. Бывший президент имеет также право на охрану, а канцелярия президента предоставляет бывшим президентам помещения для репрезентации в президентской резиденции.

Левитс будет получать социальные и другие гарантии с первого дня после ухода с поста президента до конца жизни, независимо от того, имеет ли он другие доходы.

Как сообщалось, 10 мая Левитс заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

Согласно декларации Левитса за 2022 год, его накопления составляют 556 624 евро, а еще 970 000 евро вложено в финансовые инструменты.

Президент задекларировал сбережения в размере 274 770 евро в латвийском филиале "Luminor Bank" и 281 853 евро в "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" в Люксембурге. Сбережения президента в прошлом году выросли на 81 953 евро.

В финансовые инструменты Левитсом вложено около миллиона евро — в шесть инвестиционных фондов он вложил 529 854 евро, а прочие вложения составляют 439 678 евро.

Президент владеет двумя квартирами в Риге, квартирой в Цесисе, двумя земельными участками в Марупской волости и землей в Энгурской волости. У Левитса также есть земля в совместной собственности в Риге. В декларации перечислены и другие объекты недвижимости, которые не расшифрованы — один такой объект Левитсу принадлежит в Энгурской волости, а в совместной собственности — в Риге и Смардской волости.

Как свидетельствует декларация, в прошлом году зарплата Левитса как президента составила 75 120 евро. Он также задекларировал пенсию от Суда ЕС в размере 191 600 евро, пенсию от Государственного агентства социального страхования в размере 1690 евро, пенсию от немецкой страховой компании "Allianz Lebensversicherung-AG" в размере 1669 евро и пенсию от немецкой компании пенсионного страхования "Deutche Rentenversicherung" в размере 13 117 евро.

Президент также указал другие доходы — 98 евро от ООО "Tiesu namu aģentūra", компенсацию в размере 15 024 евро от канцелярии президента и дополнительный доход в размере 5889 евро от канцелярии. Левитс получил компенсацию в размере 200 евро от Государственного агентства социального страхования и наследство от Даце Валды Осе в размере 9979 евро.

Левитс также декларировал долговые обязательства в размере 4143 евро. Президенту принадлежит автомобиль "Mercedes Benz A160" 2009 года выпуска.