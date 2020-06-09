Перебои с электричеством особо не повлияли на ход экзамена по латышскому языку
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Во вторник, 9 июня, выпускники средних и профессиональных школ сдают экзамен по латышскому языку. Несмотря на перебои с подачей электричества, серьезных проблем не зафиксировано, сообщили порталу Delfi в Государственном центре содержания образования.

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При необходимости все случаи будут рассмотрены и найдено решение, пояснил руководитель отдела центра Каспарс Шпуле, добавив, что в целом ученики и педагоги справились с аварийной ситуацией.

Напомним, что экзамен по латышскому языку сдают 15 322 ученика, экзамен состоит из трех частей.

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