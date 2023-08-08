Перебои с электроснабжением из-за непогоды испытывают около 7 800 клиентов Sadales tīkls

К утру 8 августа перебои с электроснабжением из-за непогоды все еще испытывают около 7 800 клиентов Sadales tīkls.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Больше всего разгул стихии затронул потребителей электроэнергии в Мадонском, Добельском, Цесисском, Прейльском и Ропажском краях.
В минувший понедельник работники Sadales tīkls устранили 116 повреждений в сети среднего напряжения и 150 аварий в сети низкого напряжения.
В понедельник вечером наибольшее количество одновременно отключенных клиентов Sadales tīkls превысило 42 000.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.