Перебои с электроснабжением из-за непогоды испытывают около 7 800 клиентов Sadales tīkls
Foto: F64

К утру 8 августа перебои с электроснабжением из-за непогоды все еще испытывают около 7 800 клиентов Sadales tīkls.

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Больше всего разгул стихии затронул потребителей электроэнергии в Мадонском, Добельском, Цесисском, Прейльском и Ропажском краях.

В минувший понедельник работники Sadales tīkls устранили 116 повреждений в сети среднего напряжения и 150 аварий в сети низкого напряжения.

В понедельник вечером наибольшее количество одновременно отключенных клиентов Sadales tīkls превысило 42 000.

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