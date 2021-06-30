Переболевшие Covid-19 получают полную защиту от вируса уже после первой прививки

Данные исследований показывают, что у людей, переболевших Covid-19, полная защита от вируса, равная курсу из двух прививок, наступает уже после первой дозы вакцины, сообщила агентству LETA председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

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Совет по иммунизации рекомендует переболевшим Covid-19 для более надежной защиты сделать одну прививку от нового коронавируса. Пациентам с подавленным медикаментами или заболеваниями иммунитетом рекомендуется получить обе дозы вакцины, даже если они переболели Covid-19.

Завадска отметила, что переболевшим жителям, получившим две дозы вакцины, не стоит беспокоиться, так как это не могло навредить, а лишь укрепило иммунитет к вирусу.

На данный момент одна доза вакцины для переболевшего в Европе приравнивается к полному курсу вакцинации и позволяет получить цифровой сертификат. В свою очередь, факт болезни можно доказать положительным ПЦР-тестом на новый коронавирус.