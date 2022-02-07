Переболевшие Covid-19 за границей могут зарегистрировать этот факт и в Латвии

В дальнейшем жители, которые переболели Covid-19 за границей, смогут зарегистрировать этот факт в Латвии, обратившись в Национальную службу здоровья.

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Зарегистрированный факт перенесенного заболевания будет учитываться при расчете срока действия справки о первичной вакцинации по определенному алгоритму.

Инфекция, которую жители перенесли за пределами Латвии, в том числе и за пределами Европейского Союза, может быть зарегистрирована в Латвии, если:

- житель получило хотя бы одну дозу вакцины против инфекции Covid-19, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения;

- факт заражения Covid-19 за границей подтверждается результатом теста RNS (слюнного) на Covid-19, проведенного в зарубежной лаборатории;

- житель имеет право получить в Латвии оплаченную государством вакцинацию от Covid-19.

Заявление и результаты теста модно подать очно или дистанционно — по почте или в электронном виде. Более подробную информацию можно получить на сайте www.vmnvd.gov.lv, а также позвонив по телефону 8989.