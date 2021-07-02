Переболевших Covid-19 планируется прививать только одной дозой вакцины
Foto: LETA

Государственный совет по иммунизации в начале июня рекомендовал Министерству здоровья предписывать переболевшим Covid-19 людям прививаться только одной дозой вакцины от Covid-19. Министерство здравоохранения сообщило порталу LSM.lv, что планирует учитывать рекомендации.

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Последние исследования показывают, что такая комбинация создает достаточную защиту от инфицирования, однако могут возникнуть проблемы с признанием цифрового Covid-сертификата в некоторых странах Европейского союза. Сейчас проходит работа над техническим решением, чтобы переболевшие жители могли получить цифровой сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19 уже после получения одной дозы. Однако страны Европейского Союза по-прежнему не имеют единого мнения по этой рекомендации, поэтому вполне вероятна ситуация, когда в какой-либо из стран такой цифровой сертификат не будет действителен.

Новейшие исследования показывают, что перенесшим Covid-19 людям достаточно одной дозы препарата для получения необходимого иммунитета. По мнению ученых, от второй дозы нет особой пользы, поэтому сэкономленные прививки лучше направить для менее защищенных групп. У людей, которые переболели Covid-19, уже после получения одной вакцины образуется сильная реакция иммунной системы, а уровень антител равен или больше, чем у тех, кто получил две дозы, но ранее не болел Covid-19.

Руководитель Совета по иммунизации Даце Завадска призвала не беспокоиться тех переболевших, кто уже прошел полный курс вакцинации. По ее словам, вреда нет, наоборот — полная вакцинация лишь способствует укреплению иммунного ответа.

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