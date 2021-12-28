Переболевший коронавирусом Лембергс вернулся в тюрьму
Foto: LETA

Вылечившись от Covid-19, бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс вернулся в Рижскую центральную тюрьму. Об этом сообщает агентство LETA.

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До этого Лембергс находился в больнице в Олайне, куда попал после того, как заболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Лембергс был привит вакциной Johnson&Johnson 10 мая. Находясь в заключении, Лембергс просил о бустерной вакцине, но ее не обеспечили — как и не пошли на разговор с представителями бывшего мэра, рассказал адвокат политика Марис Грудулис.

Управление мест заключения (IeVP) предлагало заключенным Центральной тюрьмы получить бустер вакциной Johnson&Johnson, но эту вакцину критиковали за относительно низкую эффективность. Национальный совет по иммунизации рекомендует после вакцинации Johnson & Johnson получить дополнительную вакцину Pfizer или Moderna.

IeVP рассказало агентству LETA, что вакцина Johnson&Johnson была выбрана, так как это самая востребованная вакцина среди заключенных, и другие вакцины не были заказаны. Управление отказалось отвечать на вопросы, связанные с Лембергсом, так как они "затрагивают информацию о здоровье человека".

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