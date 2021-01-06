Переболевшим Covid-19 рекомендуют прививаться, но приоритет будет у людей без иммунитета

Люди, переболевшие Covid-19, тоже смогут получить прививку, сообщила председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Однако, не исключено, что приоритет будет у людей, не имеющих никакого иммунитета к заболеванию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Завадска объяснила - научные исследования показывают, что иммунитет после получения прививки более стойкий, чем переболев Covid-19. Поэтому людям, переболевшим Covid-19 в любой форме рекомендуют прививаться.

Это можно будет сделать сразу по окончании периода самоизоляции, либо через четыре недели после появления первых симптомов или положительного теста на коронавирус. Завадска отметила, что “в течение примерно 90 дней после заболевания повторное заражение маловероятно”, поэтому не исключено, что приоритет на получение прививки будет у тех, кто никогда не сталкивался с болезнью.

Как уже сообщалось, Минздрав представил уточненный план вакцинации от Covid-19. Согласно плану, с апреля по сентябрь начнется полномасштабная вакцинация групп риска, а в конце лета вакцина станет доступна для остального общества.