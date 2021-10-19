Перед локдауном в Domina на 15% увеличился поток покупателей

В понедельник и во вторник в торговом центре Domina на 15% увеличился поток покупателей, признала директор Domina Shopping Дина Бунце.

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По ее словам, что увеличение числа покупателей вполне объяснимо. "Люди спешат покупать сезонную осеннюю и зимнюю одежду для себя и своих детей, потому что они понимают, что в этой возможности еще долго будут отказываться", — сказала Бунце.

Она также отметила, что приспособиться к жестким ограничениям торговому центру Domina помогает уже имеющийся опыт.

"Несомненно, что это снова будет очень сложный этап для торгового бизнеса, но мы готовы затянуть пояса из непроданной до 15 ноября коллекции — — мы будем работать в соответствии с постановлениями правительства, чтобы помочь снизить распространение коронавируса в Латвии", — сказал Бунце.

При этом она сообщила, что прививку от Covid-19 можно получить и в Domina: пункт вакцинации расположен со стороны сквера С.

Эвия Маевска, коммерческий директор торгового центра Origo, заявила, что посещение Origo во вторник было неизменно высоким и уже давно наблюдается

особый спрос на услуги и услуги. "Мы ждем распоряжения правительства о дальнейших действиях и необходимых дополнительных мерах по борьбе с вирусом", — добавила Маевска.

С 21 октября по 15 ноября в Латвии не будут работать магазины, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости (в первую очередь — продуктовых). С 20.00 до 5.00 в стране весь период локдауна будет действовать комендантский час.