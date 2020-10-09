Перед Рижским марафоном для транспорта закрывается набережная 11 ноября

В рамках подготовки к Рижскому марафону Rimi сегодня вечером будет закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября, сообщили в Рижской думе.

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Сегодня с 20.00 запрещено останавливаться и стоять на участке набережной от Каменного моста до ул. Муйтас и параллельной набережной улице со стороны Вецриги на участке от ул. Полю гате до ул. Яуниела.

С 22.00 движение транспортных средств на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас будет закрыто.

Рижский марафон Rimi, который состоится 10-11 октября, станет одним из немногих марафонов в мире, который в этом году проходит в условиях пандемии коронавируса. Забеги будут проводиться с учетом рекомендаций эпидемиологов.