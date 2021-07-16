Перед уик-эндом: на выезде из Риги после обеда возможны пробки; из-за ремонтов ограничения движения введены на 113 объектах

Сегодня, 16 июля, как и в предыдущие пятницы, на выездах из Риги будет интенсивное движение — особенно в направлении Юрмалы и Саулкрасты. В воскресенье в окрестностях Сигулды водителям следуют помнить об ограничениях движения, введенных из-за велосеревнований, предупреждает Latvijas valsts ceļi.

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В конце недели на фоне жары во второй половине дня пятницы движение может замедлиться — рижане поедут к морю и иным водоемам на отдых. Latvijas valsts ceļi призывает водителей планировать, что в пути придется провести больше времени, и выбирать для поездок время, когда движение на дорогах не на максимуме.

В воскресенье под Сигулдой состоятся соревнования открытия сезона марафона горных велосипедов, и в это время будет ограничено движение по подъездному пути к каналу Лорупес и автотрассе Турайда-Рагана.

Из-за ремонтных дорог ограничения движения сейчас введены на 113 объектах, в том числе, на этой неделе начаты работы по замене покрытия на автодороге Дублева-Церпене от перекрестка с автодорогой Балви-Виляка до Эглюциемса.

Самые большие ограничения движения на главных государственных автодорогах на Таллинском шоссе от Видземского шоссе до Сигули, где скорость ограничена до 70 километров в час. Прогнозируемое время пересечения строительного объекта — 25 минут. Также ограничения введены на участке Таллинского шоссе от Звейниекциемса до Дунте, где скорость снижена до 50 и 70 километров в час, на одном участке движение организовано при помощи светофора. Этот участок удастся преодолеть примерно за 25 минут.

На участке Видземского шоссе от поворота на Смилтене до Грундзале обновляется дорожное покрытие, на двух участках движение организовано при помощи светофора, скорость ограничена до 50 и 70 километров в час, время пересечения ремонтируемого объекта — 25 минут.

На участке Валмиерского шоссе от Сталбе до перекреста на Кудуми — один участок дороги регулируется светофором, скорость ограничена до 50 и 70 километров в час. Проехать ремонтируемый участок можно за полчаса.

На Лиепайском шоссе на участке от Скрунды до Калвене на трех участках — светофор, скорость снижена до 50 и 70 километров в час. Преодолеть ремонтируемый этап дороги можно за 40 минут.

На участке автодороги Екабпилс-Резекне-Лудза от Грейшкалны до улицы Ригас — пять участков оборудованы светофорами, скорость ограничена до 50 и 70 километров в час. Преодоление участка займет 45 минут. На автодороге Резекне-Даугавпилс на участке от Резекне до Бекши — четыре участка со светофорами, время преодоления ремонтируемой дороги — 30 минут.