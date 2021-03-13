Перед выходными вырос темп вакцинации от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В пятницу в Латвии первую вакцину против Covid-19 получили 4630 человек, а вторую — семь, таким образом, всего прививки получили 4637 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Наибольшее количество людей было привито на этой неделе в пятницу. Всего за пять дней прививки получили 13 585 человек, в том числе 13 474 человека — первую дозу вакцины, а 111 — вторую.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 77 904 человека, обе дозы — 18 113 человек. По данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года население Латвии составляло 1,894 млн человек, то есть первую дозу вакцины получили 4,11% населения, а обе дозы — 0,96%.

В пятницу привито 3 545 человек старше 60 лет, 221 медицинский работник, 253 человека из других групп риска, 290 человек с хроническими заболеваниями, 111 сотрудников медицинских учреждений, 81 сотрудник и 54 клиента центров социального ухода.

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LETA

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LETA

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Вакцинация
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