Передача: Буров потерял должность главы совета Рижского автовокзала

В совет акционерного общества Rīgas starptautiskā autoosta выбраны три новых члена. Должность председателя совета потерял депутат Рижской думы и бывший мэр Олег Буров ("Честь служить Риге"), сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

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Собрание акционеров было созвано по инициативе крупнейшего акционера предприятия — компании Rīgas acs, принадлежащей, в свою очередь, Rīgas satiksme и возглавляемой Гинтом Зелтиньшем, временным членом правления Rīgas satiksme. Собрание было созвано для того, чтобы выбрать новых членов совета предприятия.

Компания Rīgas acs объявила конкурс на три места в совете. Их выиграл экс-председатель правления Pasažieru vilciens Андрис Лубанс, бывший член правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Алдис Лукашнскис и работник Государственного бюро по контролю за строительством Улдис Янсонс.

Из прошлого состава совета своих должности сохранили представители акционеров Андрей Высоцкий и Сергей Сердюков.