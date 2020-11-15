Передача: через Латвию на счета брата Путина поступили десятки миллионов

Среди кредиторов ликвидируемого Trasta komercbanka есть предприятие, которое фирме Игоря Путина, двоюродного брата президента России, перечислило десятки миллионов евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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Ни одно учреждение не проводит расследование, участвовала ли фирма в финансовых преступлениях, с которыми связано имя Игоря Путина.

Nekā personīga напоминает, что два года назад случился скандал с отмыванием денег в Danske Bank в Эстонии. В течение девяти лет через филиал скандинавского банка были пропущены 230 млрд "грязных денег". Сделки были обнаружены благодаря работнику банка, который заметил, что зарегистрированная в Великобритании Lantana Trade получила и перечислила миллионы, однако никакой хозяйственной деятельности не вела. Истинные владельцы были скрыты.

Оказалось, что истинным выгодополучателем Lantana Trade был брат президента России Владимира Путина Игорь Путин. За подставными фирмами стояли также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Партнером Lantana Trade была зарегистрированная в Великобритании Fairwood Import. Выписка со счета банка Danske свидетельствует, что в 2013 году Fairwood Import через каждые пару дней получала четыре миллиона долларов. Идентичную сумму сразу переводила на счет Lantana Trade. Только за один месяц Fairwood перевела Lantana Trade 44 млн долларов. Счета у Fairwood были также в Латвии - в Baltikums Bank (сейчас BlueOrange Bank), Privatbank и Trasta komercbanka.

Для одних банков фирма своим сделки обосновывала куплей продажей векселей и ценных бумаг, других уверяла, что занимается продажей строительных материалов и оборудования.

На момент закрытия Trasta komercbanka на счету Fairwood Import находились три миллиона долларов. Бывший ликвидатор банка Илмарс Крумс ничего подозрительного не увидел и выплатил около двух миллионов. Cвязанной с братом Путина фирме в Trasta komercbankа по-прежнему принадлежит около миллиона долларов. Fairwood Import входила в 30-ку крупнейших клиентов банка.

Нынешний администратор неплатежеспособности Trasta komecbanka Арманд Раса передаче заявил, что проверяется каждый кредитор, чтобы быть уверенным, что он имеет право получить денежные средства. Он также добавил, что было бы наивно проверять все банковские сделки, которые были 10-15 лет назад.

Тот же самый адрес в Великобритании, по которому зарегистрирована Lantana Trade имеется или был еще у семи кредиторов Trasta komercbanka. Ни администратор, ни госучреждения не проверяют исторические сделки, сообщает Nekā personīga.

Директор департамента контроля соответствия Комиссии рынка финансов и капитала Кристапс Марковскис указывает, что в этом случае не будут рассматриваться совершенные четыре или пять лет назад сделки. Он отметил, что в последний раз очную проверку банка FKTK проводил четыре года назад. И выводы были удручающими - клиентов и происхождение их денежных средств не проверяли. FKTK просил суд сменить ликвидатора и начать процесс неплатежеспособности банка.

После проверки в январе 2017 года FKTK предупредил, что если подтвердится, что ликвидатор сам занимается отмыванием денег, тень падет на всю судебную систему. Через полгода полиция арестовала Крумса по подозрению в вымогательстве и легализации средств, полученных незаконным путем.

Вкладчики до сих пор не получили от Trasta komercbanka около 50 миллионов евро. Большую часть суммы и не получат, так как денег у банка нет. Даже если будут раскрыты новые преступления, арестовывать больше нечего, добавляет передача.