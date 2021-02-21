Передача: Grindeks и Olainfarm пытались вне очереди вакцинировать своих офисных работников и ИТ-специалистов

Согласно имеющейся в распоряжении передачи Nekā personīga телеканала TV3, крупнейшие латвийские производители лекарств — Grindeks и Olainfarm — пытались получить право на вакцинацию своих работников вне очереди. Хотя в списки приортитетно вакцинируемых должны были попасть именно представители фармацевтической отрасли, которые обеспечивают доставку медикаментов в аптеки и больницы, вышеуказанные предприятия хотели также, чтобы прививку от Covid-19 получили их офисные работники и ИТ-специалисты, утверждает Nekā personīga.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал авторам сюжета, что "поступает информация о неких чрезмерностях и отступлениях от правил". "Например, недавно прозвучала информация — и, надо сказать, что мы ее впоследствии проверили — о том, что какой-то крупный производитель предлагал вакцинироваться людям, которые никак не связаны с фармацевтической отраслью в прямом виде", — пояснил Павлютс.

По его словам, к изучению данного случая была привлечена Инспекция здравоохранения, и "ситуация устранена".

Ранее передача Латвийского телевидения Panorāma отмечала, что подозрения вызывают и списки Национальной службы здоровья. Там среди вакцинированных фигурируют два работника оперативных служб, какой-то человек "по собственному желанию" и один работник образовательного учреждения, привившийся 10 февраля в Валмиерском центре здоровья — при том, что решение привить некоторых педагогов вместе с пенсионерами было принято только на этой неделе.

Директор центра сказала, что в тот день оставалась одна лишняя доза вакцины, и нужно было либо выбрасывать ее, либо прививать кого-то еще.

Павлютс подчеркнул, что нужно использовать каждую дозу, и нельзя утилизировать вакцину просто потому, что наступил вечер, а прививать можно только определенные группы населения. Однако, подчеркнул министр, таких случаев, что кто-то без очереди получает случайно оставшуюся вакцину, мало, и это означает, что планирование работает.