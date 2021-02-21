Передача: Grindeks и Olainfarm пытались вне очереди вакцинировать своих офисных работников и ИТ-специалистов
Foto: LETA

Согласно имеющейся в распоряжении передачи Nekā personīga телеканала TV3, крупнейшие латвийские производители лекарств — Grindeks и Olainfarm — пытались получить право на вакцинацию своих работников вне очереди. Хотя в списки приортитетно вакцинируемых должны были попасть именно представители фармацевтической отрасли, которые обеспечивают доставку медикаментов в аптеки и больницы, вышеуказанные предприятия хотели также, чтобы прививку от Covid-19 получили их офисные работники и ИТ-специалисты, утверждает Nekā personīga.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал авторам сюжета, что "поступает информация о неких чрезмерностях и отступлениях от правил". "Например, недавно прозвучала информация — и, надо сказать, что мы ее впоследствии проверили — о том, что какой-то крупный производитель предлагал вакцинироваться людям, которые никак не связаны с фармацевтической отраслью в прямом виде", — пояснил Павлютс.

По его словам, к изучению данного случая была привлечена Инспекция здравоохранения, и "ситуация устранена".

Ранее передача Латвийского телевидения Panorāma отмечала, что подозрения вызывают и списки Национальной службы здоровья. Там среди вакцинированных фигурируют два работника оперативных служб, какой-то человек "по собственному желанию" и один работник образовательного учреждения, привившийся 10 февраля в Валмиерском центре здоровья — при том, что решение привить некоторых педагогов вместе с пенсионерами было принято только на этой неделе.

Директор центра сказала, что в тот день оставалась одна лишняя доза вакцины, и нужно было либо выбрасывать ее, либо прививать кого-то еще.

Павлютс подчеркнул, что нужно использовать каждую дозу, и нельзя утилизировать вакцину просто потому, что наступил вечер, а прививать можно только определенные группы населения. Однако, подчеркнул министр, таких случаев, что кто-то без очереди получает случайно оставшуюся вакцину, мало, и это означает, что планирование работает.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

20

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Grindeks Olainfarm TV3 Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз

Новые проекты

Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€