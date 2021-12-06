Передача: из-за требований по безопасности могут подорожать водительские права

Бюро безопасности дорожного движения (CSDD) объявило конкурс на изготовление около миллиона карточек водительских прав. Сумма заказа может составить более 10 миллионов евро. Сейчас водители за права платят 22 евро и это наполовину больше, чем в соседней Литве. Дешевле, например, ID карта, у которой, по сути, гораздо больше функций. Однако, похоже, что стоимость латвийских водительских прав в течение ближайших пяти лет продолжит расти, сообщает программа "Nekā personīga" на телеканале TV3.

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Владельцами водительских прав являются 870 тысяч жителей. Их нужно менять раз в десять лет плюс права получают молодые водители, поэтому ежегодно изготавливается более сотни тысяч экземпляров.

Раньше, водительские права неформально можно было использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, если с собой не было паспорта. Сейчас их не примут - водительские права нужны только для участия в дорожном движении.

Для водителей сама карточка стоит 22 евро - 10 евро забирает CSDD и еще 12 евро перечисляют поставщику. Для сравнения: в Литве водительские права стоят 15 евро, в Эстонии - 20 евро. Однако, козырь CSDD — права можно получить сразу, так как необходимое оборудование есть в каждом центре обслуживания. "Дорого или нет, это все относительно. Во-первых, цены устанавливаются в результате конкурса и это самое выгодное предложение с хозяйственной точки зрения. Если же мы посмотрим на водительское удостоверение и ID карту, то ясно видно, что уровень безопасности фактически аналогичный, нельзя сказать, что у ID карты он намного выше", - комментирует начальник отдела квалификации CSDD Юрис Тетерис.

В следующем году у CSDD заканчивается договор с поставщиком, поэтому уже объявлен конкурс. Изготовление документов - специфический бизнес. В Балтии крупнейшие заказы получают только три поставщика карт: немецкая компания Veridos, французские Idemia и Thales. В конкурсах они стартуют со своими местными субпредприятими.

Планируется, что на новых правах - лицо водителя будет не напечатано на пластиковой карте, а фотография будет вложена в саму карту. Самое выгодное предложение на этот счет у компании Idemia . В конкурсе 13 из 100 пунктов предусмотрены также за решения против подделки документа.

На протяжении 10 лет пластиковые документы для CSDD изготавливает немецкая Veridos GmbH, а их распечаткой занимается компания SIA ADI, которая сотрудничает с CSDD уже больше 20 лет.