Передача: каждое десятое дерево в Латвии уничтожают вредители, ценность древесины — падает

10% лесов уничтожили в этом году жуки и прочие вредители, при этом в поврежденных массивах ценность древесины упала на 30-50%. Впрочем, на цене дров и гранул это не отразится, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Как рассказал в эфире передачи исполнительный директор Latvijas valsts meži Андрис Инсбергс, особую опасность для лесов представляет еловый восьмизубый короед — не только в Латвии, но и в Европе.

"Он может повредить как упавшую или сломанную ель, так и целые лесные угодия — и это составляет большую опасность для наших лесов. Сейчас в Латвии введены регулирования и ограничения — есть целые регионы Латвии, где временно запрещены лесоразработки. [...] Об этой проблеме говорили уже с ранней весны, и сейчас интенсивность насекомых уменьшилась. Но результат проделанной работы будет заметен только следующей весной", — указал Инсбергс.

Он добавил, что цену на древесину и гранулы во многом задает сам покупатель.

"Если эти продукты начнут массово покупать с началом отопительного сезона, цена на них может соответственно вырасти. Дрова лучше заготавливать летом", — напомнил представитель предприятия.