Передача: Криштопанс и другие арендаторы хотят сотни гектаров рижских лесов превратить в поля для гольфа

Ряд предприятий в течение последнего года выразили готовность выкупить сотни гектаров лесов вблизи Риги, находящихся во владении “Rīgas meži”, чтобы создать на их месте поля для гольфа. В их числе - экс-премьер Вилис Криштопанс, сообщает передача LTV “de facto”.

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Бывшее правление “Rīgas meži”, лишившееся должностей в марте этого года, было благосклонно по отношению к потенциальным девелоперам полей для гольфа и концептуально утвердила продажу лесов. Новое правление муниципального предприятия куда более осторожно относится к идее передать энтузиастам гольфа сотни гектаров леса.

Вилис Криштопанс, владелец предприятия “Krievupes golfa klubs”, хотел создать лучшее поле для гольфа в странах Балтии у Криевупе. Его фирма шесть лет назад получила право на аренду собственности “Krievupes līči” размеров в 160 гектаров, находящейся во владении “Rīgas meži”. Ещё раньше Криштопанс в журнале “Открытый город” рассказывал о том, что ему принадлежит 200 гектаров земли у Лангстини, которые он хочет превратить в трассу для гольфа совместно со своим флоридским соседом Дональдом Трампом.

Поле для гольфа у Криевупе должно было быть готово в прошлом году, но этого не произошло и договор был продлен до 2025 года. Криштопанс больше не упоминает Трампа в качестве своего инвестора, но говорит, что никто не захочет вкладывать в строительство на арендованной земле и её следует выкупить.

“Всё что произошло, произошло против [затеи строить поле для гольфа]”, - жалуется Криштопанс, - “Во-первых “капитальный ремонт” в банках. Уехал один мой партнер, у которого много здесь денег. Начали закрывать счета, он перевел деньги на Мальту, на Кипр и сказал: Живите здесь сами! Во-вторых, начался ковид…” По словам Криштопанса, он за эти годы вложил в землю около 30 тысяч евро, но ещё не ясно, каким будет результат.

В Бабите 100 гектаров леса у “Rīgas meži” арендует предприятие “Vides dizains”, которое уже много лет надеется построить там поле для гольфа на 18 лунок. Предприятие в последнее время активно обращается в Рижскую думу и “Rīgas meži”, призывая скорее начать “приватизацию” участка. Один из косвенных владельцев предприятия - занятый в Вентспилском транзитном бизнесе Владимир Соломатин, брат депутата Рижской думы Игоря Соломатина (Согласие), в прошлом представлявший партию “Честь служить Риге”. Руководитель “Честь служить Риге” Андрис Америкс до ухода с поста вице-мэра был держателем долей капитала “Rīgas meži”. Однако совладелец “Vides dizains” Янис Балодис говорит, что идея создать поле для гольфа старше времен Ушакова-Америкса в Рижской думе.

Бывший председатель правления “Rīgas meži” Айварс Тауриньш указал, что без разрешения со стороны исполнительного директора Рижской думы приватизация лесов не могла произойти. По его мнению, несколько сотен гектаров леса это ничтожная часть из более чем 60 тысяч гектаров, находящихся в управлении “Rīgas meži”. Тауриньш считает, если инвесторы настроены серьёзно, то приватизация допустима. “Для “Rīgas meži” ввязываться в бизнес гольфа, то есть, быть долгосрочными арендодателями с частниками, которые бизнес развивают, рискованно”, - указал Тауриньш. Он заверил журналистов, что на него не оказывалось политическое давление, так как он никогда не действовал бы против интересов “Rīgas meži”.

Нынешняя глава “Rīgas meži” Анита Скудра остановила продвижение изменений в долгосрочных договорах об аренде до конца мая. Скудра опасается, что продажа лесов может оказаться невыгодной для предприятия, а вместо поля для гольфа будут построены, например, поселки.

“Об этом и история - поданные концепции написаны на одном листе А4 большими буквами. Это не бизнес-план, рассматриваемый в серьёзно”, - указала Скудра. Она отметила, что многим арендаторам за годы были предоставлены 50 и 100 процентные скидки на аренду. Новое правление задалось вопросом - это для того, чтобы побудить арендатора добросовестно работать или же это зарезервированные участки земли, на которые есть планы? Поэтому предприятие планирует оценить эти договоры.