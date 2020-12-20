Передача: Мерони обсуждает со Stena Line продажу вентспилсских предприятий

Швейцарский адвокат Рудольф Мерони, который в августе был отстранен от хранения имущества, арестованного в ходе криминального процесса, фигурантом которого является отставленный мэр Вентспилса Айвар Лембергс, ведет переговоры со шведским паромным оператором Stena Line о продаже вентспилсских предприятий. Об этом сообщает передача Nekā personīga.

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По информации передачи, сумма сделки составляет 100 миллионов евро.

Руководитель общественных отношений и коммуникации Stena Line Карл Мартенсонс отметил, что для продолжения положительного развития в будущем и прироста в сфере пассажирских и грузовых перевозок, Stena Line и Noord Natie Ventspils termināls начали дискуссии о том, как лучше всего подготовиться к совместному сотрудничеству и необходимым инвестициям в инфраструктуру и технологии.

В следующем году по маршруту Вентспилс-Нюнесхамн (Швеция) будут курсировать новые паромы Stena Scandica и Stena Baltica, что позволит увеличить пропускную способность на 30%.

Как ранее сообщалось, в адрес Мерони часто звучала критика о том, что он использовал полученный статус управляющего активами для получения контроля в занимающихся транзитом грузов компаниях Вентспилса.

Лембергс неоднократно жаловался на действия Мерони с арестованными активами. В связи с деятельностью Мерони Госполиция возбудила одно уголовное дело.