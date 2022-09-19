Передача Nekā personīga тайно засняла, как в кафе обсуждают должности в Rīgas siltums

На этой неделе предприятие Rīgas siltums назначило двух новых членов правления. Заявок было много, и отбор должен был производиться по высшим стандартам ОЭСР, однако за неделю до итогового голосования совета журналисты Nekā Personīga засняли, как лица, принимающие решение, встретились в кафе только с двумя из четырех финалистов конкурса.

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Rīgas Siltums — крупнейший поставщик тепла в городе. Его крупнейшими акционерами являются Министерство экономики Латвии и Рижская дума. В прошлом году компания работала хорошо, имела оборот почти 150 млн евро и заработала более 5 млн евро, сообщает программа TV3 Nekā personīga".

В августе истек срок полномочий двух членов правления Rīgas Siltums — Нормунда Талциса, который руководил предприятием более двадцати лет, и Бируты Крузе, которая была в правлении с 2007 года. Новых членов правления искали в ходе конкурса. В конце апреля правление компании приняло решение о создании конкурсной комиссии. В ее состав вошли председатель совета Илзе Бейнаре, вице-председатель Евгений Белезяк, члены совета Матисс Паэгле, Райвис Кронбергс, Зайга Лиепиня, Эвита Гоша, представитель, назначенный Балтийским институтом корпоративного управления, и Дайнис Кегерис, представитель номинирован ассоциацией Латвийского союза технологий теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

Открытый конкурс на две должности членов совета директоров был объявлен 16 июня. Также были определены кандидаты в члены правления, обладающие необходимыми компетенциями — в области корпоративного управления и управления рисками и в сфере финансового менеджмента. На эти должности претендовали 36 кандидатов. В области корпоративного управления и управления рисками — 21 кандидат, на должность с компетенцией в области финансового управления — 9 кандидатов, а на обе должности претендовали шесть человек.

В ходе конкурса также произошли изменения в составе самого совета, что коснулось и состава комиссии по выдвижению кандидатур. В июле Илзе Бейнаре и Зайга Лиепиня, члены совета, назначенные Министерством экономики, одновременно покинули совет. На их место министерство назначило Гатиса Снедзиньша, который является руководителем отдела разработки бизнес-продуктов ALTUM. Комиссия в ходе трех туров отобрала четырех кандидатов, по два на каждое место в правлении.

Как удалось увидеть журналистам Nekā Personīga, через день после окончания работы конкурсной комиссии член совета Rīgas siltums Евгений Белезякс около 12 часов пришел в кафе возле Рижской думы, а через некоторое время прибыл и другой член совета — Гатис Снедзиньш. Он заказал кофе и поднялся на второй этаж, где также встретил Марциса Каулиньша, одного из кандидатов. Разговор длился около часа. Вскоре после отъезда Каулиньша прибыл и другой кандидат — Винета Куткевича. Здесь тоже разговор длился около часа. После переговоров все разошлись.

Из четырех выдвинутых кандидатов в неофициальных переговорах участвовали только двое, а также двое представителей от совета, который должен принять решение об их назначении. Два других члена совета, Райвис Кронбергс и Матисс Паэгле, подтвердили программе, что были приглашены на неформальную беседу, но не пришли из-за занятости.

Как сообщает Nekā personīga, о встрече в кафе знали только члены совета и двое кандидатов. Два других кандидата не имели возможности проявить себя в таких обсуждениях. Двое приглашенных в кафе кандидатов и стали новыми членами правления Rīgas Siltums.

Мэр Риги Мартиньш Стакис признал, что "встречи в кафе вообще не лучшая идея, я не знаю, может быть, это потому, что у совета нет своего офиса, или что-то еще, я бы скорее предложит помещения думы". В целом Стакис считает, что беседа с претендентами перед выдвижением их кандидатур — это нормально.