Умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании "Газпрома" Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19. Об этом сообщает передача Nekā personīga телеканала Tv3.

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За Ролдугиным в Латвию был отправлен летающий госпиталь МЧС, оборудованный на базе лайнера "Сухой Суперджет". Он используется при спасении людей, пострадавших в результате крупных катастроф или природных стихий, а также для транспортироовки тяжело больных пациентов. Самолет прибыл, чтобы доставить Ролдугина в Россию, однако, было уже поздно.

СМИ о Ролдугине узнали, когда в 2009 году концерн Газпром открыл в Риге свое первое в Европе представительство. Его руководителем был назначен Ролдугин. Год назад он покинул эту должность. До этого Ролдугин был многолетним сотрудником АО Latvijas gāze.