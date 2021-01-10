Передача: предприниматель заплатит штраф 142 тысяч евро за попытку дать взятку в том же размере

Елгавский предприниматель Гунарс Бубулис, который до недавних пор был фактически партнером самоуправления, совместно владея предприятием "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (JKP), договорился с прокуратурой о том, что заплатит штраф в размере 141 900 евро - за попытку дать примерно такую же взятку, сообщает программа "de facto" Латвийского телевидения.

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Кому конкретно из должностных лиц предназначалась взятка, в ходе следствия установить не удалось. В то же время Бубулис признался, что хотел добиться того, чтобы в конкурсе Центрального агентства финансов и договоров проект предприятия JKP, предполагающий создание мусороперерабатывающего оборудования на полигоне Бракшки, получил софинансирование из фонда Кохезии.

Ранее принадлежавшее Бубулису предприятие SIA "Kulk" совместно с Елгавской думой владеют компанией JKP, которое занимается утилизацией отходов. Бублис до середины 2019 года был совладельцем "Kulk", но с тех пор никаких должностей не занимает.

Согласно принятому в конце прошлого года решению Земгальского районного суда в Елгаве, Бубулис был осужден за попытку дать взятку в размере почти 150 тысяч евро, а его знакомый Хенрихс Пенчура - за посредничество в этом.