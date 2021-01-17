Передача: Пуце незаконно использовал несколько пропусков на муниципальные автостоянки
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Бывший министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За!"), который ушел с поста из-за незаконного использования пропуска на автостоянку Рижской думы, использовал несколько таких пропусков, утверждает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Ранее стало известно, что Пуце просил пропуск у однопартийца Мариса Мицеревскиса, депутата Рижской думы. А до этого он пользовался пропуском другого сопартийца, Андриса Бачкурса, который потерял право на пропуск, потому что не переизбрался в думу.

Однако на прошлой неделе выяснились новые обстоятельства. После скандала с Пуце новое руководство Риги проверила пропуска, выданные ранее депутатам и чиновникам. Выяснилось, что два из трех пропусков, которыми пользовались члены временной администрации Риги. Бывший администратор Риги эдвин Балшевиц сказал, что у него был пропуск, а его заместители Артис Лапиньш и Алексей Ремесов сказали, что они их даже не запрашивали. Вопреки существующему порядку, членам администрации были выданы абонентские карты Rīgas Satiksme без указания лиц и номеров машин, и не было возможности проверить, кто ими пользовался. Пуце в декабре отрицал возможность, что одна из карт у него.

Однако, как выяснилось, использование одно из исчезнувших карт было зафиксировано. 8 и 9 сентября контролеры стоянок Rīgas Satiksme выписали штраф машине, которая стояла на перекрестке улиц Стабу и Барону. Позже штраф был аннулирован, потому что у машины было разрешение Rīgas Satiksme. В первые дни сентября бухгалтеры самоуправления еще не перечислили Rīgas Satiksme деньги за стояночные абонементы, и когда Rīgas Satiksme их получило, штраф был аннулирован. Номер машины — JP 6666. Это Toyota, принадлежащая Юрису Пуце. И в момент фиксации нарушения она была припаркована возле жилья Пуце.

Пуце не ответил журналистам на вопрос, использовал ли он разрешения, и сказал, что вся информация передана ответственным учреждениям. Эдвин Балшевиц также не прокомментировал ситуацию по существу и сказал, что из-за большого объема работы он допускал ошибки.

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