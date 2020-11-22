Передача: Распространение коронавируса может вскоре парализовать систему здравоохранения

Быстрое распространение Covid-19 может парализовать систему здравоохранения, передача телеканала TV3 Nekā Personīga со ссылкой на секретный доклад правительству, который позже был рассекречен.

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Рассекреченный правительственный документ гласит о том, что весной этого года правительству нужно считаться с тем, что система здравоохранения Латвии будет парализована из-за 20 000 человек, инфицированных Covid-19. По оценкам программы, если вирус продолжит распространяться нынешними темпами, кризис может наступить уже менее чем через месяц. Отмечается, что уже сейчас из-за зараженных коронавирусом пациентов в больницах не хватает мест, а сотни врачей инфицированы или изолированы от общества.

Этой весной эксперты разработали для правительства три сценария развития эпидемии Covid-19. В документе прогнозируется количество смертей в зависимости от распространения вируса и рассчитывается, когда система здравоохранения не выдержит и рухнет. При самом оптимистичном сценарии заболеют 1000 человек, умрут от 10 до 52. В худшем случае заразятся 5% населения, или почти 100 000, а от 1000 до 5000 человек скончаются.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией: "Я вижу, что больницы уже сейчас находятся в состоянии кризиса. Вот уже четыре недели, неделя за неделей, нам рассказывают, насколько серьезна ситуация, нам демонстрируют статистику, которая наглядно показывает, что с каждой неделей проблем становится все больше. Количество врачей, которые заболели или находятся на карантине и не могут работать, растет каждую неделю. Мне кажется, что данные просто кричат!"

По словам Кариньша, латвийские медучреждения каждый день были готовы предоставлять по 200 коек для пациентов с Covid-19. В настоящее время их количество в экстренном порядке увеличили до 595.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что больницы разработали планы по дальнейшему увеличению количества коек за счет ограничений плановой помощи. "Похоже, такая необходимость возникнет", — сказала она.

Весной эксперты прогнозируют четыре возможных варианта развития пандемии. В первых двух случаях болезнь будет контролироваться, и врачи будут справляться с лечением инфицированных. В третьем случае ресурсы системы здравоохранения начнут заканчиваться, а в четвертом система будет перегружена и больше не сможет оказывать неотложную помощь.

По оценкам экспертов, Латвия в настоящее время находится на третьей стадии, когда источник заражения не определяется для большинства пациентов. На этом этапе планировалось начать информирование о кризисе и обратиться за международной помощью, однако этого не произошло.

Мнения политиков относительно того, как добиться социальной изоляции в обществе, расходятся. Премьер-министр призывает ввести новые запреты, но Винькеле по-прежнему надеется убедить общественность соблюдать существующие ограничения и добровольно оставаться дома.

Главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис также выразил мнение, что существующих ограничений в Латвии пока достаточно. "Они основаны на науке, и поэтому очень важно, чтобы люди понимали, почему в стране установлены именно такие ограничения и какова их суть", — сказал Думпис.

Думпис объяснил, что, предлагая определенную модель действий, эксперты руководствуются не процентом заболевшего населения, а изучением того, "какова кривая заболеваемости и госпитализации".

Программа отмечает, что непростая ситуация с распространением коронавируса еще больше осложняется тем, что врачи сами болеют или находятся на самоизоляции. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 804 сотрудников системы здравоохранения.