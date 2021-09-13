Передача: Россия использовала разговор пранкера с латвийским депутатом для пропаганды вакцины "Спутник V"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские телеканалы использовали запись разговора российского пранкера с главой комиссии по иностранным делам Сейма Рихарда Колса как инструмент для того, чтобы обвинить Латвию в поддержке "иностранных агентов" и показать, как хорошо латвийцы думают о вакцине "Спутник V", сообщает в воскресенье программа Латвийского телевидения "de facto".

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Российские пранкеры "Вован" (Владимир Кузнецов) и "Лексус" (Алексей Столяров), деятельность которых, по мнению латвийских спецслужб, соответствует политическим интересам Кремля, в августе опубликовали в Интернете запись разговора с депутатами латвийского Сейма, сообщает передача.

Ранее уже сообщалось, что весной этого года "шутники" выдавали себя за Леонида Волкова, соратника Алексея Навального, и встречались в режиме видеоконференции с парламентариями ряда стран, в том числе с членами комиссии по иностранным делам Сейма.

По данным передачи, из опубликованного отрывка записи следует, что в ходе дистанционной встречи обсуждались санкции против России, расследования команды Навального и вакцины против Covid-19.

Согласно суждениям передачи, разговор пранкеров с политиками в целом можно охарактеризовать как спокойный, без каких-либо провокаций, однако запись не осталась без внимания спонсируемых Россией телеканалов RT и "Россия 24". Последний из 16-минутной записи разговора сделал драматическую новость с двумя основными идеями: Латвия готова поддержать команду Навального, членов которой Кремль считает иностранными агентами и экстремистами, и что "Sputnik V" в Латвии считают панацеей против Covid-19.

"Я думаю, что вакцина "Спутник" — очень хороший инструмент для Путина. И в некотором смысле он достиг своей цели. Опросы недавно показали, что более 40% жителей Латвии хотят вакцинироваться "Спутником", — цитировал российский телеканал главу комиссии по иностранным делам Рихарда Колса.

Так Колс ответил на вопрос лже-Волкова о том, что думают в Латвии о вакцине "Спутник". Председатель комиссии по иностранным делам также сказал, что Россия использует вакцину в пропагандистских целях, и призвал команду Навального выяснить, кто непосредственно финансирует разработку вакцины, говорится в программе. "Россия 24", в свою очередь, обставила это как попытку латвийских политиков заказать Навальному и Волкову расследование.

Колс после телефонного розыгрыша пояснил: на просьбу пранкера о встрече откликнулись, поскольку "текст призыва был очень убедительным". "Волков" хотел поговорить о состоянии здоровья Навального, о политике санкций в отношении России.

Колс рассказал, что "Волков" с депутатами говорил по видеоконференции со включенной камерой: "Это была не фотография, это был живой человек, разговаривающий".

Как этот поддельный Волков выглядел, неизвестно, поскольку разговор не записывался, ответили LTV в Сейме. Однако опубликованная Колсом фотография, сделанная во время схожего разговора с эстонскими депутатами, свидетельствует о поразительном сходстве.

Найти такого двойника Волкова, возможно, значительно сложнее, чем при помощи современных технологий "надеть" лицо оппозиционера на кого-то еще. И другие страны, с которыми "Волков" связывался, выдвинули версию о "дипфейке" — замене лица человека на видео другим лицом.

Технически это сделать можно, технологии стремительно развиваются: даже фотографию можно заставить говорить несколько минут. Поскольку разговор не записывался, невозможно сказать наверняка, маскировался ли под Волкова кто-то из мошенников или же пранк был осуществлен с помощью современных технологий.

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www.DELFI.lv

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"Спутник V" Россия Коронавирус LTV Алексей Навальный Вакцинация Сейм Сейм Латвии
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