Передача: Сбежавший "хозяин" сгоревшего хостела на ул. Меркеля был родственником официального владельца квартиры

Эрнестса Риекстса, которого полиция объявила в розыск после трагического пожара в эконом-хостеле на ул. Меркеля, 8 в Риге, все опрошенные постояльцы отеля считали хозяином этого заведения. Однако, как сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3, в Земельной книге владельцем записан Андрейс Гайлис. Интересно, что в начале этого года Служба госдоходов наложила арест на два его предприятия, которые также числились "ночлежками".

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В разговоре с передачей Гайлис указал, что дела его бизнеса не следует связывать с трагедией на ул. Меркеля, так как он передал данную квартиру в пользование другому лицу и ничего не знал ни о незаконной перестройке помещений, ни о несоответствии правилам пожарной безопасности.

Nekā personīga выяснила в Земельной книге, что квартира, в помещениях которой впоследствии был оборудован хостел на ул. Меркеля, была приобретена в кредит. Однако Гайлис пояснил, что не сам не выплачивал кредит — это делало то самое лицо, которому он передал хозяйственные бразды. Гайлис отказался назвать имя, однако, как пояснили все опрошенные постояльцы, они имели дело с Эрнестсом Риекстсом. Этот мужчина выдавал себя за владельца хостела и денежные вопросы решались именно с ним. Один из жильцов рассказал, что проживание ему стоило 100 евро в месяц. Платил он наличными.

По данным Nekā personīga, Эрнестс Риекстс является родственником Андрейса Гайлиса — он брат по линии отца или матери.

Известно также, что в апреле Служба госдоходов начала уголовный процесс в отношении Риекстса. После этого он предупредил своих клиентов, что в следующем месяце за платой за проживание вместо него придет кто-то другой. В день пожара Риекстс пропал — причем, как выяснилось впоследствии, вместе с гражданской женой и ее дочерью. Полиция ведет поиски этого человека.