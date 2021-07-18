Передача: столбики превратили Таллинское шоссе в улицу Таллинас

Таллинское шоссе возле Адажи, на котором нарисовали новую разметку и поставили столбики, стоит в пробках. Можно сказать, что оно превратилось в Таллинскую улицу, иронизирует ведущий передачи "Зебра" Паулс Тимротс.

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Сейчас на Таллинском шоссе возле Адажи можно ехать только по одной полосе в каждую стороны. Чтобы нетерпеливые водители не обгоняли других через островки безопасности и полосы, выделенные для поворотов, установлены столбики. Поворот налево в нескольких местах теперь запрещен, и в "нелегальных" местах свернуть физически невозможно из-за столбиков.

Старая разметка стерта, но не до конца, из-за чего у водителей рябит в глазах, отмечает Тимротс. То же самое со знаками: кое-где не сняты старые знаки, а где-то знаки стоят "с мешками на голове". "Тяп-ляп, но трогательно — чтобы не забывали, где живем", — шутит ведущий. Впрочем, по сравнению с Рижской думой Latvijas valsts ceļi "ещё ангелочки" и не так уж плохо всё организовали, считает он.