Передача: в лаборатории Bior благодаря чужой слюне можно было получить положительный тест и сертификат

В Вентспилсе в филиале лаборатории Bior благодаря чужой слюне была возможность получить положительный тест на Covid-19 и потом сертификат о перенесенной болезни, в понедельник вечером сообщила программа "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении.

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У семейного врача из Вентспилса появились подозрения, что в одной из лабораторий можно получить положительный тест на Covid-19, если даже человек не болел. Врач пояснила, что незадолго до 15 ноября, когда должны были вступить в силу требования о наличии ковид-сертификата, многие вдруг заявили, что у них положительный слюнный тест. Причем ранее эти лица не хотели вакцинироваться, а перед якобы положительным тестом не жаловались на появление характерных симптомов и плохое самочувствие и не связывались с семейным врачом. Подозрительно было и то, что все эти люди сдавали тест в одной и той же лаборатории, где слюнный тест можно сдавать без контроля работника.

В Национальной службе здравоохранения подтвердили, что положительный слюнный тест, выполненный в лаборатории Bior, является основанием для получения сертификата, а, например, в случае с киосками Gulbja laboratorija, где человек сдаёт слюнный тест удаленно - нет.

После получения положительного результата человек просто должен посидеть ома, соблюдая самоизоляцию. К тому же этот тест, если человек утверждает, что у него появились симптомы, оплачивает государство.

Заместитель директора по вопросам лабораторий "Bior" Ольга Валциня утверждает, что, скоре всего, первое, что сделает лаборатория - прекратит принимать образцы слюны у взрослых там, где процесс нельзя проконтролировать. Она призналась, что у них ранее тоже возникали подозрения, что может произойти мошенничество, особенно в случаях, когда образцы слюны сдают рабочие коллективы предприятий. "Например, если у нас вдруг в одном коллективе заболели сразу пять человек. Или звонит работодатель и говорит: что-то нечисто, пришли веселые, все счастливые, говорят - заболели".

Впрочем, все эти случаи можно расследовать, так как положительные образцы хранятся в лабораториях и можно провести анализ ДНК. Валциня указала, что лаборатория может постепенно начать проверять образцы, однако, нужно понимать, что полицейского к каждому не приставишь.