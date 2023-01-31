Передача: в Латвии недостаточно изучены причины ДТП с летальным исходом

Несмотря на различные кампании и ужесточение наказаний, в Латвии все больше людей страдает и погибает в ДТП. В этой области Латвия лидирует среди стран Европейского союза (ЕС). Передача "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении (LTV) исследовала причины и установила, что большое количество причин аварий вообще не исследованы. Об этом пишет LSM.lv.

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В Латвии проводятся различные акции, в рамках которых людей призывают не садиться за руль в нетрезвом виде, а также не превышать разрешенную скорость. Обе эти темы также доминируют в политике и решениях в области безопасности дорожного движения.

Каковы причины аварий?

Как показывает статистика за предыдущие годы, за 10 лет (с 2011 по 2021 год) количество пострадавших в авариях снизилось на 5% — с 4224 до 4003 пострадавших. В свою очередь, количество смертей в ДТП снизилось на 18% — с 179 до 147 летальных исходов.

Также доступны данные и за 2020 год. В 2020 году в авариях в целом пострадали 4059 человек, из них 491 получил серьезные травмы, 139 жертв скончались в результате ДТП. Среди погибших числятся 95 мужчин и 44 женщины. Средний возраст — 48 лет. Большинство из них были водителями транспортных средств. Несмотря на то, что большинство погибших были водителями транспортных средств, 43 погибших были пешеходами.

Согласно официальной статистике, превышение скорости является причиной ДТП в 7%, а алкогольное опьянение лишь в 5% случаев. Тем временем, 54% аварий числятся в категории "другие причины". Скорее всего, это означает, что причина ДТП неизвестна.

Передача "Запрещенный прием" установила, что в период с 2014 по 2019 год в Латвии в ДТП погибли 974 человека, причем в 452 случаях причина аварии была неустановленной. Они составляют 46% случаев, или почти половину.

Почему около половины всех аварий со смертельным исходом не имеют четких причин? Один из основных ответов кроется в том, что их толком вообще не расследуют, если не нужно в целях следствия установить виновного. В Госполиции пояснили, что прибыв на место ДТП, стражи порядка фиксируют следы аварии, свидетелей, а также обстоятельства, погодные условия, состояние дорожного покрытия. Но причины аварии не всегда четко понятны полиции, поэтому такие ДТП попадают в категорию "другие причины".

Если в аварии есть потерпевшие, проводится расследование. Как отмечают представители программы "Запрещенный прием", это происходит не с целью выяснить, почему, что и как произошло, а стоит ли кого-то привлекать к ответственности и какие могут быть доказательства. Расследование фактически не проводится в случаях, когда, например, водитель выехали с проезжей части, врезался в дерево и погиб.

Даже в тех случаях, когда расследование продолжается и дело передается в суд, основное внимание уделяется тому, нарушил ли человек закон или нет. Так, недавно на отремонтированной скользкой дороге женщина выехала на автомобиле немного за середину проезжей части, в результате чего машина стала неуправляемой. Женщина выехала на встречную полосу, произошло очень серьезное ДТП, погиб ребенок. Ее признали виновной, однако причин аварии было несколько. Председатель Рижского окружного суда Инесе Силиневича рассказала, что женщина ехала не быстро, но опыта вождения у нее было мало, а также она была за рулем чужого транспортного средства.

По словам Силиневичи, в данном случае причинами аварии могли быть недостаточные навыки, некачественное дорожное покрытие и низкая скорость. Женщина также могла выехать на встречную полосу из-за отсутствия разделительного барьера.

Таким образом, "Запрещенный прием" пришел к выводу, что полиция зачастую не может выяснить причины ДТП. Следствие выясняет обстоятельства случившегося, но не все расследуется. Точно так же обязанность суда заключается не в заботе о безопасности дорожного движения, а в поисках виновного в ДТП.

Однако передача "Запрещенный прием" не смогла найти какие-либо статистические данные, проанализированные для получения полной картины причин аварий. В 2018 году было исследование причин ДТП 2016 года. Исследователи проанализировали 84 аварии, в которых большинство жертв были пешеходами. Выяснилось, что около половины пешеходов, или 24 человека, находились в состоянии алкогольного опьянения, а вот водители в этих случаях — ни разу.

Также было много проблем с пешеходными переходами. Например, в девяти случаях эксперты пришли к выводу, что они могли быть даже непосредственной причиной аварии. Речь идет о пешеходных переходах, которые пересекают две полосы движения в одном направлении. Специалисты рекомендовали их перестроить, и, например, в Риге к этому уже приступили.

Поскольку данные за последние два года недоступны, невозможно судить об успешности исследования. В "Запрещенном приеме" заявили, что общедоступная статистика за 2020 год не показывает, например, сколько пешеходов находились в состоянии алкогольного опьянения.

Опыт Финляндии

В Финляндии анализом ДТП занимается специальный, финансируемый государством Институт данных об авариях. Он не только собирает статистику, но и специалисты института выезжают на места самых серьезных ДТП. У института есть 20 региональных команд, которые должны как можно скорее добраться до места происшествия. В каждой команде пять разных экспертов — полицейский, эксперт по транспортным средствам и дорогам, а также врач и психолог или специалист по поведению. Годовой бюджет всего учреждения составляет около двух миллионов евро и включает в себя как зарплату, так и технические средства.

Например, в 2020 году в Финляндии было расследовано 188 серьезных аварий. Говоря конкретно о причинах аварий, представитель института Калле Паркари заявил, что не существует какой-то одной конкретной причины, по которой происходят ДТП,

"Это стечение обстоятельств. В Европе традиционными факторами всегда были алкоголь и превышение скорости, неиспользование ремней безопасности — они [эти причины] до сих пор присутствуют в авариях с летальным исходом. Одна проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, что довольно много людей в Финляндии имеют проблемы со здоровьем, то есть они умирают по естественным причинам за рулем, а не в результате столкновения. У них может случиться инфаркт или проблемы с кровообращением в головном мозге — такие происшествия случаются на удивление часто.

Журналисты "Запрещенного приема" добавили, что в статистике Латвии за 2020 год нет абсолютно никаких случаев, связанных с проблемами со здоровьем. Также в Латвии пьяные водители стали причиной 5% аварий со смертельным исходом, а в Финляндии — 30%.

"Мы не можем толком объяснить такую ​​разницу, одна из версий заключается в том, что финны сумели предотвратить те серьезные аварии, в которых алкоголь не фигурирует", — заявили в "Запрещенном приеме".

Финские данные показывают, что из всех погибших, например, 49% не были пристегнуты ремнями безопасности. В свою очередь, в 44% случаев ремни безопасности могли спасти им жизнь.

В качестве фонового риска также выступают превышение скорости (32% случаев) и фоновые риски, связанные с дорожной средой (57% случаев), одним из основных из которых является отсутствие барьера между противоположными полосами движения. Анализируются и сами транспортные средства, и в 6% случаев фиксируются неисправности, которые способствовали возникновению ДТП.

Латвия стремится к улучшению показателей

В Латвии за анализ аварий отвечает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Руководитель Обработки статистических данных Департамента информационных технологий CSDD Юрис Крейцбергс заявил, что у CSDD есть договоренность с Госполицией об улучшении данных.

Крейцбергс также отметил, что CSDD хочет использовать опыт других стран. На вопрос, стоит ли в анализе следовать примеру Финляндии, представитель CSDD ответил, что пока рано комментировать подробно запланированные изменения.

"Вы понимаете, например, слушая северные страны, такие как Финляндия, Норвегия. достигли такого низкого уровня [аварий] … У нас в Латвии еще довольно много дел с такими более очевидными вещами. Конечно, речь не только о водителях, это обо всем обществе в целом. Конечно, да, стоит идти в этом направлении. Есть планы сделать это, но я пока не могу объяснить детали", — подчеркнул Крейцбергс.