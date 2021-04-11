Передача: закупка вакцин от гриппа в Латвии также оказалась запоздалой и хаотичной

Закупка вакцин от гриппа в Латвии также оказалась запоздалой и хаотичной, в результате чего осенью образовался их дефицит, а сейчас на складах по-прежнему лежат неиспользованные дозы, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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Год назад, еще не зная, как бороться с пандемией Covid-19 в Латвии, правительство приняло решение в рамках своих возможностей уберечь общество от гриппа - чтобы эпидемия гриппа еще больше не усложнила и без того непростую ситуацию. Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения до 1 сентября обеспечить вакцинами от гриппа медиков и группы риска.

В конце апреля 2020 года Минздрав выяснил, что больше не может увеличивать зарезервированный для Латвии объем вакцин. Производители планируют объемы производства за год до начала сезона гриппа и Латвии нужно было считаться с доступными 195 000 дозами.

Из доступного количества половину зарезервировали для групп риска. Для этих целей вакцины закупила Национальная служба здравоохранения. В предыдущий сезон гриппа НСЗ приобрела 31 000 вакцин, а Минздрав планировал, что в этом сезоне потребуется 50 000 доз. В Совете по иммунизации прозвучали опасения, что группам риска не хватит этого количества, поэтому НСЗ объявил закупку на еще больший объем - 90 000 доз. В конкурсе победило SIA "Vakcīna".

Процедурные кабинеты и аптеки, которые заказали прививки, чтобы предложат желающим, соответственно получил гораздо меньший объем, так как правительство Латвии в лице Минздрава зарезервировало часть вакцин для государственных целей. Следуя советам специалистов, жители активнее, чем в предыдущие годы стали вакцинироваться от гриппа, при этом в кабинетах вакцинации было наполовину меньше вакцин, чем годом ранее.

К закупленным государством вакцинам получили доступ медики, беременные женщины, постояльцы пансионатов и работников пансионатов. То, что осталось в ноябре, передали семейным врачам для пенсионеров и хронически больных пациентов, однако, как указывает передача, не все группы риска узнали о возможности вакцинироваться от гриппа за счет государства. В результате в конце сезона часть вакцин осталась неиспользованной. В декабре эти остатки предложили обычным клиентам, однако тогда прививки от гриппа уже были неактуальны.

На данный момент на складах находится более 3000 доз вакцин от гриппа, которые в следующем году станут негодными.

В этом году закупку вакцин от гриппа НСЗ начала проводить своевременно - в марте. Оплаченные государством вакцины будут предусмотрены для тех же самых группа риска, что и в прошлом году, только подсчитано, что вакцин потребуется в два раза больше.