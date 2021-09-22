Передачи Первого Балтийского канала будут идти на латышском языке

Креативным директором Первого Балтийского канала стала Жаклина Циновска, и с 27 сентября телеканал будет предлагать зрителям передачи на латышском языке, сообщает агентство LETA.

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Прежнее содержание канала перенесут на соседний канал с логотипом ПБК+, а на канале ПБК теперь будут показывать новые программы на латышском языке, информирует руководитель аналитического отдела канала Сергей Климаков. ПБК также сменит логотип — вместо прежнего синего появится новый, красно-белый, возможно, символично подчеркивающий, что канал будет латышским.

ПБК надеется привлечь более широкую аудиторию среди латышоязычных зрителей, предлагая развлекательный контент на латышском языке. Это будут развлекательные и детективные сериалы, а также латвийские сериалы, которые раньше были доступны на интерактивном телевидении.

Современному человеку доступна информация со всего мира на любом языке, одним кликом мышки можно выбрать сериал на английском, русском, французском или другом языке. А содержание на латышском языке по-прежнему доступно в очень ограниченном количестве, — пояснила новый креативный директор канала.

Задача Циновской — полностью реформировать имидж канала и сделать его более привлекательным для латышскоязычной аудитории. По ее словам, развлекательный жанр — удачная сфера, так как он одинаково важен для обеих аудиторий. Директор подчеркивает, что в первые месяцы канал будут "обкатывать", изучать пожелания и требования аудитории, а уже в ноябре и декабре планируется предложить зрителям местное содержание, в том числе самые популярные программы и сериалы iTV.

"Мы работаем на латвийском рынке, и содержание на латышском языке станет ключом к конкурентоспособности, если мы хотим завоевать местную аудиторию", — объясняет директор по планированию программ ПБК Валерийс Веверис.