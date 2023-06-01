Переговоры коалиции о работе после президентских выборов состоятся в пятницу

В пятницу, 2 мая, запланированы переговоры между тремя формирующими правительство партиями о дальнейшей работе после избрания президента, выяснило агентство LETA.

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Встреча партнеров запланирована на 15.30 в Кабинете министров.

Как сообщалось ранее, переговоры лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша об изменении коалиции могут состояться с двумя другими партиями, формирующими правительство — "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением, свидетельствуют заявления политиков.

Переговоры состоятся в связи с тем, что обострились отношения в возглавляемой "Новым Единством" коалиции, в которой сейчас партия премьера работает с ОС и Нацблоком. Разлад в коалиции усилился из-за выборов президента. В среду в Сейме следующим президентом Латвии был избран кандидат от "Нового Единства", многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Однако он был избран голосами оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", не получив никакой поддержки от ОС и Нацобъединения.

Выборы президента породили ожидания, что состав коалиции может расшириться или вовсе изменится правительство. Например, ранее предполагалось, что если Ринкевич будет избран голосами "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", то эти партии могут войти в коалицию. Кариньш ранее заявлял, что планирует обсудить с партиями расширение коалиции.