Переговоры о будущем правительства Кариньша перенесены на пятницу

Встреча нынешних коалиционных партнеров — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения — перенесена с четверга, 10 августа, на пятницу, 11 августа. Это связано с тем, что одна из политических сил сослалась на занятость в четверг, сообщает агентство LETA.

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О своем внутрипартийном мероприятия агентству LETA ранее сообщили в "Объединенном списке".

Пока — до встречи коалиционных партий — ясности с тем, каким будет будущее правительства нет.

Как уже сообщалось ранее, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что расширенную коалицию из пяти политических сил создать не удалось. По версии нынешнего премьера, остались два варианта коалиции: нынешняя ("Новое Единство" + "Объединенный список" + Нацобъединение) и новая ("Новое Единство" + нынешняя оппозиция: Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные").

Кариньш выдвинул нынешним партнерам — "Объединенному списку" и Нацобъединению — ультиматум: они могут остаться в правительстве, если подпишут меморандум, включающий в себя обязательства принять пять важных решений, и согласятся на рокировки внутри правительства.

Пять решений, выдвинутых в ультиматуме Кариньша "Объединенному списку" и Нацобъединению:

Упорядочить сеть услуг здравоохранения;

Упорядочить сеть школ;

Определиться с тем, как будет решаться вопрос с дефицитом рабочей силы;

Определиться с тем, как развивается рынок капитала (речь идет о котировке на бирже крупных госпредприятий);

Коалиционные партнеры должны согласиться с тем, что при разработке госбюджета-2024 не будет допускаться подача индивидуальных предложений министерств, будет лишь общая позиция Кабинета министров.

Рокировки внутри правительства, на которых будет настаивать Кариньш:

С поста министра экономики должна уйти Илзе Индриксоне (Национальное объединение), этот пост предполагается отдать представителю "Объединенного списка";

Министерство иностранных дел возглавит представитель Нацобъединения Рихардс Колс — нынешний глава Комиссии Сейма по иностранным делам (сейчас кресло главы МИД после переезда Эдгара Ринкевича в Рижский замок временно занимает сам Кариньш);

"Новое Единство" намерено получить должность министра по охране окружающей среды и регионального развития, что означает потерю портфеля представителем "Объединенного списка" Марисом Спринджуксом;

На уровне Сейме "Новое Единство" хочет получить руководством Комиссией по национальной безопасности, которую сейчас возглавляет депутат от Нацобъединения Янис Домбрава.

Из заявлений Яниса Домбравы следует, что Национальное объединение может согласиться на пост главы МИД. "Объединенный список" пока не комментировал подробно в публичном пространстве ситуацию, заявив, что в четверг предстоит внутреннее обсуждение. В то же время оба коалиционных партнера высоко оценивают готовность Кариньша продолжить работу в нынешней коалиции.

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В случае, если партнеры не примут предложения Кариньша, "Новое Единство" начнет переговоры о формировании коалиции с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными".