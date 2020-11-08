Переход к выписыванию медикаментов по активному веществу позволил латвийцам сэкономить миллионы евро

Переход к новому порядку выписывания компенсируемых медикаментов позволил пациентам сэкономить более 7 млн евро, сообщила представитель Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Дита Окмане.

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Чтобы пациенты не переплачивали за компенсируемые государством лекарства, с 1 апреля изменен порядок выписывания компенсируемых медикаментов — врач указывает в рецепте активное вещество, а не название конкретного медикамента, а аптека выдает больному наиболее дешевый медикамент с аналогичным действием.

Пациенты ежемесячно экономят более одного миллиона евро на доплатах за компенсируемые государством лекарства, в то время как общая экономия пациентов уже превышает 7 млн евро.

Согласно расчетам ГАЛ, доплата пациентов за один рецепт снизилась в среднем на 1,68 евро. Новый порядок положительно оценивают 66% жителей.

Согласно опросам, 90% населения осведомлено о новом порядке выписывания лекарств, а общая узнаваемость соответствующей информационной кампании достигает 63%, что превышает средние показатели узнаваемости социальных кампаний по стране — 51%.

По мнению ГАЛ, как проведенные опросы населения, так и экономия пациентов позволяют сделать вывод о том, что новая процедура работает эффективно.

Директор ГАЛ Свен Хенкузен подчеркивает, что процесс внедрения новой процедуры еще не завершен — необходимо продолжить его улучшение, устранив выявленные недостатки.

"Однако мы уже сейчас наблюдаем экономию как для пациентов, так и для государства, что было главной целью. Конечно, в процессе внедрения [новой процедуры] были пациенты, не удовлетворенные новым порядком, что мы также приняли во внимание, но в целом следует подчеркнуть, что основная цель достигнута", — пояснил Хенкузен.

С 1 апреля 2020 года, когда вступил в силу новый порядок выписывания компенсируемых медикаментов, производители снизили цены на 250 компенсируемых медикаментов, с 1 мая — еще на 18 медикаментов, с 1 июля — на 75, с 1 сентября — на 45, а с 1 октября — на 69.