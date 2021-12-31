"Перемены в Риге уже начались и их не остановить" – мэр Стакис поздравил рижан с Новым годом
Foto: F64

В своем новогоднем поздравлении мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что год у рижан ожидается полный вызовов и работы, но заверил, что перемены уже начались и их не остановить.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рижане заслуживают зеленую городскую среду, спокойное движение и радость жизни в городе так же, как загородные жители, заявил мэр.

Он напомнил, что в этом году было сделано для города — например, летом в Риге установили новые скамейки и столы, разместили растения, а в национальные праздники осветили памятник Свободы и установили яркие таблички со словами из латышских народных песен. Также в городе построили два новых детских сада, а на Эспланаде завершили ремонт дорожек.

В 2022 году мэр пожелал рижанам отстаивать свои интересы и не быть безразличными. Совместный труд поможет сделать Ригу человечнее, богаче и современней, напомнил Стакис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (7) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола