"Перемены в Риге уже начались и их не остановить" – мэр Стакис поздравил рижан с Новым годом

В своем новогоднем поздравлении мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что год у рижан ожидается полный вызовов и работы, но заверил, что перемены уже начались и их не остановить.

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Рижане заслуживают зеленую городскую среду, спокойное движение и радость жизни в городе так же, как загородные жители, заявил мэр.

Он напомнил, что в этом году было сделано для города — например, летом в Риге установили новые скамейки и столы, разместили растения, а в национальные праздники осветили памятник Свободы и установили яркие таблички со словами из латышских народных песен. Также в городе построили два новых детских сада, а на Эспланаде завершили ремонт дорожек.

В 2022 году мэр пожелал рижанам отстаивать свои интересы и не быть безразличными. Совместный труд поможет сделать Ригу человечнее, богаче и современней, напомнил Стакис.