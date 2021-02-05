Перенесено начало работы телефонной линии для записи на вакцинацию от Covid-19

Хотя изначально планировалось, что работа телефонной линии по вакцинации от Covid-19 начнется в следующий понедельник, 8 февраля, открытие данной услуги перенесено, сообщила Латвийскому телевидению руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.
Юхневича уточнила, что телефонная линиия действительно начнет работать на следующей неделе, но точная дата будет сообщена 8 февраля.
Как сообщалось, ранняя запись на вакцинацию от Covid-19 начналась сегодня, в 10 часов утра на специально открытом сайте www.manavakcina.lv.
Минздрав призывает жителей не регистрировать заявки в первый же день работы портала. Первыми вакцины получат жители в группах риска, а остальные заявки будут обработаны по принципу случайности в рамках календарного месяца. Ранее в Бюро вакцинации сообщали, что регистрация на вакцинацию в рамках приоритетных групп будет в порядке подачи заявок.
Вакцинация состоится по принципу приоритетных групп в следующем порядке:
- Работники отрасли здравоохранения,
- Работники и клиенты центров социального ухода,
- Лица старше 60 лет,
- Люди с хроническими заболеваниями,
- Люди, живущие в одном домохозяйстве с детьми, у которых хронические и иммунодепрессирующие заболевания,
- Лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома,
- Работники образовательных учреждений,
- Работники оперативных служб,
- Критические работники разных отраслей,
- Работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию,
- Остальное общество.
- Данные жителей, указавших принадлежность к одной из групп, будут проверены на соответствие регистрам и базам данных.
Ни у одного из каналов подачи заявок не будет приоритета. Приглашение на вакцинацию жители получат в виде электронного письма на указанный почтовый адрес и сообщения по телефону.