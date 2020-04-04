Перенос Праздника песни не повлияет на сроки строительства эстрады в Межапарке

Решение о переносе XII Праздника песни и танца школьной молодежи на 2021 год не повлияет на сроки строительства Большой эстрады в Межапарке, сообщила агентству LЕТА представитель Рижской думы Байба Гайлите.

По ее словам, работы первого этапа второй очереди реконструкции продолжаются в том же темпе, что и ранее, и их планируется завершить до 18 июня.

В то же время с архитекторами проекта планируется обсудить объем работ следующего этапа строительства, чтобы понять, можно ли хотя бы часть этих работ закончить в течение года, сообщила Гайлите.

Как сообщалось, из-за распространения Covid-19 Праздник песни и танца школьной молодежи, который должен был состояться 6-12 июля 2020 года, будет перенесен на 2021 год.

Чтобы обеспечить проведение Праздника песни и танца в 2020 году, вторая очередь работ по реконструкции Большой эстрады в Межапарке была разделена на два этапа — B1 и B2. Первый этап второй очереди работ предусматривает строительство самой эстрады, и его планируется завершить до 18 июня 2020 года. Второй этап, включающий строительство хозяйственных построек и благоустройство территории, предполагалось завершить в 2023 году.

Работы первого этапа второй очереди реконструкции Большой эстрады в Межапарке за 40,123 млн евро проводит объединение "LNK, RERE".