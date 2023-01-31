Перерегистрация видов на жительство граждан России обойдется в 3 млн евро; PMLP нуждается еще в 350 сотрудниках

Чтобы обеспечить проверки знания госзыка проживающих в Латвии граждан и пересмотр видов на жительство, различных госучреждниям в этом году будет необходимо дополнительное финансирование в объеме 3 млн евро, сообщил госсекретарь МВД Димитрий Трофимов в программе Kāpēc. Глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что даже при получении необходимого финансирования, есть риск, что в установленный законом срок — до 1 сентября — перерегистрацию произвести не удастся.

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24 сентября прошлого года вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что до 1 сентября этого года все граждане России, ранее являвшиеся гражданами или негражданами Латвии, должны подтвердить свое право на постоянный вид на жительство в Латвии. Для этого они должны к 1 сентября предоставить в Управление по делам гражданства и миграции документы, подтверждающие минимум базовый уровень владения латышским языком, а также наличие регулярных доходов.

Согласно информации Управления по делам гражданства и миграции, 2 сентября этого года утратят силу постоянные виды на жительства, если не будут предоставлены соответствующие документы, у 25 318 человек.

Из этих 25 318 человек примерно 17 000 еще только предстоит сдать экзамен по латышскому языку (остальные могут быть освобождены от экзамена по состоянию здоровья или достижению 75 лет). С 1 февраля до 24 марта Государственный центр содержания образования принимает заявки на сдачу экзамена. Подробнее о том, как можно подать заявку и в какие сроки будут приниматься экзамены — читайте тут.

Управление по делам гражданства и миграции уже сейчас с трудом справляется с наплывом клиентов — учреждению не хватает ресурсов. Ведь до 1 мая этого года граждане и неграждане Латвии, достигшие 15 лет, по закону должны в обязательно порядке получить eID-карты (пенсионеры — до 2030 года).

По словам Майры Розе, Управление по делам гражданства и миграции запросило из госбюджета финансирование зарплат 48 дополнительных штатных единиц, однако и при привлечении новых сотрудников шансов рассмотреть все 25 000 дел о перерегистрации видов на жительство к 1 сентября мало.

"Если мы посмотрим на это честно на эти 48 штатных единиц, которые тоже не стоят к нам в очередь за трудоустройством, то все равно есть большой риск, уложимся ли мы в сроки. Мы рассчитали, что если мы хотим все сделать быстро и знаем, что процесс не завершится за один день, поскольку будет и оспаривание решение и судопроизводство, в которые будут вовлечены и работники управления, то нам необходимы 350 сотрудников. Но мы понимаем это все и этот процесс, реальные дела и реальные решения, поэтому запросили 48", — пояснила глава Управления по делам гражданства и миграции.

Всего из госбюджета на пересмотр видов на жительство граждан России будет запрошено 3 млн евро, сообщил госсекретарь МВД Димитрий Трофимов. "В случае с Управлением по делам гражданства и миграции это более чем миллион евро, 48 штатных единиц. Аналогичный запрос есть у Службы государственной безопасности, возможно без деталей, расчеты Министерства образования и науки были также на пару миллионов евро", — пояснил Трофимов. Розе добавила, что это финансирование только на год — в перспективе трех лет только Управлению по делам гражданства и миграции будет необходимо дополнительное финансирование в размере 4 млн евро.

Полную запись программы Kāpēc можно посмотреть здесь.