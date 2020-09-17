Пересчет голосов на участках с непроштампованными конвертами не повлиял на состав Рижской думы

Три избирательных участка, где были конверты без печатей, пересчитали голоса с учетом ранее неучтенных бюллетеней. Состав Рижской думы в результате не изменился, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова.

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Не изменился ни список партий, прошедших в думу, ни количество полученных мандатов, ни выбранные депутаты.

17 сентября в 17:30 по решению Административного окружного суда был начат пересчет голосов на участках 74, 97 и 144, где не была учтена честь бюллетеней. На участках 97 и 144 в сумме не учли 627 бюллетеней — на конвертах не было печатей. На участке № 74 на 34 конвертах была печать предварительного голосования, хотя это уже был день выборов.

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