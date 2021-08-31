Перевощиков: благодаря вакцинации в госпитализации из-за Covid-19 нуждается меньше людей

Благодаря вакцинации удельный вес нуждающихся в госпитализации пациентов с Covid-19 в общем количестве инфицированных меньше, чем год назад, хотя общее количество заболевших примерно такое же, заявил журналистам директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Он отметил, что в других странах, где охват вакцинацией гораздо выше, чем в Латвии, Covid-19 продолжает распространяться в основном среди непривитых, а количество госпитализаций сохраняется на незначительном уровне.

Комментируя данные за прошлую и эту неделю, Перевощиков сообщил, что в госпитализации нуждались 14% инфицированных пациентов, что близко к средним показателям. Однако прошлой осенью, когда показатели заболеваемости были схожи, доля госпитализируемых пациентов составляла 20%.

"Это свидетельствует о ситуации с вакцинацией — чем выше охват вакцинацией, тем меньше процент госпитализированных пациентов. В настоящее время он немного меньше, но не настолько, как в других странах", — подчеркнул эпидемиолог.

Как сообщил представитель ЦПКЗ, в настоящее время люди чаще всего заражаются в семье, на частных и спортивных мероприятиях, но по-прежнему почти половина всех инфицированных не связана с каким-либо конкретным источником инфекции. По словам Перевощикова, это может означать, что люди, скорее всего, заразились в общественном месте, в закрытом пространстве или от коллег на работе.

Как сообщалось, на прошлой неделе количество нуждающихся в лечении в больницах пациентов с Covid-19 увеличилось на 55% — в среднем в стационарах находилось 111 пациентов в сутки, тогда как неделей ранее — 71 пациент, при этом на 38% выросло количество тяжелых больных, свидетельствуют данные ЦПКЗ.